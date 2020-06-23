Цирк та й годі, або Театр одного актора в суддівській формі чи баба Яга проти

Винесений у заголовок крилатий вислів аж ніяк не про четверте підряд чемпіонство донецького «Шахтаря», яке гірники достроково оформили за п’ять турів до завершення чемпіонату, не без пригод здолавши в домашньому матчі 27-го туру «Олександрію» — 3:2. Волею долі чергового скандалу у вітчизняному футболі дочекалися аж у понеділок, на який через участь київських динамівців у півфіналі Кубка України перенесли їхній домашній поєдинок із ковалівським «Колосом».

Утім аж ніяк не гравці обох команд перетворили улюблене багатьма видовище на «театр одного актора». За суцільної зливи ті, швидше, нагадували такі собі аматорські трупи в день прем’єри дебютної для кожної вистав. Усе ніяк (очевидно, майстерності не вистачало) не могли вразити ворота суперників із гри. Отоді й, уже після перерви між таймами, ініціативу взяла на себе людина, яку принаймні старші колеги (але аж ніяк прихильники гри мільйонів разом з експертами, звичайно ж) вважають найкращим вітчизняним футбольним рефері.

Мова, звісно, про чинного арбітра FIFA Сергія Бойка. Взагалі-то він, за неписаними, так би мовити, футбольними правилами, не мав морального права обслуговувати згаданий матч за участю «Динамо». Адже і сам киянин, і Євген Арановський, який був головним на системі відеоперегляду. Та ще й, окрім цього, керує суддівським комітетом Київської області, федерацію футболу якої очолює президент «Колоса» пан Засуха.

Однак як для футбольних чиновників, так і для самого Сергія Бойка такі «дрібнички», мабуть, визначальної ролі не відіграють. А тому, як сумно пожартував один мій добрий знайомий, Бойко, без особливих зауважень відпрацювавши в першому таймі, далі, очевидно, зрозумів, що без його допомоги жодна з команд так і не зможе відзначитися. А ось за яку вболівав, хоча йому це категорично заборонено, здогадайтеся з турнірної мотивації обох конкурентів.

І пішло-поїхало… Причому VAR у цьому матчі, як здалося, не допомагав, а шкодив суддівству. Скажімо, спочатку Бойко призначив одинадцятиметровий за гру рукою Дениса Попова в своєму штрафному майданчику. Потім — за падіння Олега Ільїна в боротьбі з Віталієм Миколенком і Карлосом де Пеною. Також справедливо вилучив за другу жовту картку Кирила Петрова. І жодного разу при цьому не скористався відеопомічником.

Усе чудово? До тієї пори, коли вперше підійшов до монітора — відразу ж прийняв неправильне рішення. В першому таймі падіння Георгія Цитаїшвілі в штрафному майданчику «Колоса», оцінене арбітром як симуляція, більше заслуговувало на призначення одинадцятиметрового, ніж в епізоді за участю Євгена Єфремова і Карлоса де Пени.

Щоправда, в одному епізоді вердикт Бойка система VAR таки підкоректувала — тоді, коли арбітр відмінив рішення про призначення одинадцятиметрового після падіння Беньяміна Вербича в боротьбі з Віталієм Гавришем. Однак арбітр «дивився телевізор» більше п’яти хвилин — чи це не відображення найбільших страхів, які пов’язували з введенням відеоповторів в українському футболі.

Одне слово, по два призначені одинадцятиметрові у ворота обох команд, та ще один відмінений — і переміг той, хто краще впорався з реалізацією покарань. У складі «Динамо» влучними ударами відзначилися Віктор Циганков і Карлос де Пена, в складі гостей — Арні Вільхамссон. А ось один із ветеранів «Колоса» Андрій Богданов програв дуель Георгієві Бущану. Звідси і результат — 2:1 на користь «Динамо».

Це вже другий за сезон матч цих суперників, який завершився скандалом. Принаймні один з одинадцятиметрових у ворота гостей (окрім відміненого) надзвичайно сумнівний. Приблизно такий, як у матчі першого кола, коли колега Бойка Андрій Коваленко наламав дров, призначивши одинадцятиметровий у ворота «Колоса» за те, що м’яч влучив одному з його гравців у… носа. Попри те, наставники «найкращого» у вітчизняному футболі судді вже за добу, вважай, його виправдали — визнали помилками лише два рішення арбітра, які на загальний підсумок матчу не вплинули.

Інші результати 27-го туру: «Маріуполь» — «Львів» — 3:0, «Ворскла» — «Дніпро-1» — 2:0, «Десна» — «Зоря» — 1:2. Натомість домашній матч «Карпат» з «Олімпіком» перенесли. Щоправда, цього разу не через львів”ян, а через гостей, троє гравців з якого теж захворіли на коронавірус.

Забезпечивши собі тринадцятий в історії чемпіонський титул, «Шахтар» пообіцяв, що в завершальних зустрічах дасть шанс заявити про себе резервістам. Зокрема і в поєдинку 28-го туру із «Зорею». Натомість на київських динамівців очікує нелегкий виїзд до Чернігова на зустріч із «Десною».

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