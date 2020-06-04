Вхід до Центру обслуговування платників знову обмежили

Тимчасово, із 4 червня 2020 року, знову обмежено вхід відвідувачів до Центру обслуговування платників, що діє при Тернопільській ДПІ Тернопільського управління ГУ ДПС в області. Це зумовлено зростанням у Тернополі лабораторно підтверджених випадків захворювання на коронавірусну інфекцію.

Такий вимушений захід застосували також із метою профілактики, запобігання, протидії її поширення та мінімізації інфікування працівників Центру обслуговування платників.

Відтепер прийом громадян здійснюватиметься виключно через вікно, облаштоване на вході до установи. Крім того, подати вхідну кореспонденцію можна через спеціальні скриньки. Що стосується звітності, то для її подання необхідно скористатися електронними засобами зв’язку за наявності електронного цифрового підпису або поштою. Усі консультації та спілкування з інспекторами — виключно в телефонному режимі.

Також податківці нагадують, що для платників діють електронні сервіси на субсайті територіальних органів ГУ ДПС у Тернопільській області за посиланням: https://tr.tax.gov.ua/.

Фото сектору комунікацій ГУ ДПС у Тернопільській області