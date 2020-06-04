Відображення суми сплаченого за себе єдиного внеску

Порядок оподаткування доходів фізичних осіб-підприємців визначений статтею 177 Податкового кодексу України (ПКУ). Про це нагадали в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

А перелік витрат, безпосередньо пов’язаних з отриманням доходів фізичною особою-підприємцем від провадження господарської діяльності на загальній системі оподаткування, визначено пунктом 177.4 цієї статті.

Зокрема, до переліку входять суми податків, зборів, пов’язаних із проведенням господарської діяльності такої фізичної особи-підприємця (крім податку на додану вартість для фізичної особи-підприємця, зареєстрованого як платник податку на додану вартість, та акцизного податку, податку на доходи фізичних осіб з доходу від господарської діяльності, податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, з об’єктів житлової нерухомості); суми єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування в розмірах і порядку, встановлених законом; платежі, сплачені за одержання ліцензій на провадження певних видів господарської діяльності фізичною особою-підприємцем, одержання дозволу, іншого документа дозвільного характеру, пов’язаних із господарською діяльністю фізичної особи-підприємця.

Відповідно до пункту 2 розділу ІІІ Порядку формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 14 квітня 2015 року за номером 435 із змінами та доповненнями, фізична особа-підприємець, без використання праці найманих працівників, формує та подає звіт щодо сум нарахованого єдиного внеску сама за себе один раз на рік до 10 лютого року, що настає за звітним періодом. Звітним періодом є календарний рік.

Форма Книги обліку доходів і витрат, яку ведуть фізичні особи-підприємці, крім осіб, що обрали спрощену систему оподаткування, і фізичні особи, які провадять незалежну професійну діяльність, та порядок її ведення затверджені наказом Міністерства доходів і зборів України від 16 вересня 2013 року за номером 481.

Згідно з підпунктом 8 пункту 6 цього Порядку в графі 8 «Інші витрати, пов’язані з отриманням доходу» книги фізична особа-підприємець відображає суму фактично понесених інших витрат, безпосередньо пов’язаних з одержанням доходу.

Тобто фізична особа-підприємець на загальній системі оподаткування відображає суми сплаченого за себе єдиного внеску в графі 8 книги.

Фото сектору комунікацій ГУ ДПС у Тернопільській області