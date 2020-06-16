Відвідувачів не приймають

У зв’язку з виникненням позаштатної ситуації, задля безпеки відвідувачів та працівників, залучених до роботи, тимчасово з 16 по 18 червня 2020 року зачинено для відвідування Центр обслуговування платників Тернопільської ДПІ. Про це повідомили в головному управлінні ДПС в області.

Консультації з питань податкового законодавства можна отримати лише в телефонному режимі. Вхідну кореспонденцію, в тому числі заяви на отримання адміністративних послуг, можна подати лише через спеціально облаштовані скриньки.

За наявності електронного цифрового підпису, платники можуть також скористатися сервісом «Електронний кабінет», що розміщений на субсайті територіальних органів головного управління ДПС у Тернопільській області за посиланням: https://cabinet.tax.gov.ua/.

Фото сектору комунікацій ГУ ДПС у Тернопільській області