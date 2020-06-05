Який же козак без оптимізму!

У суботу, 6 червня, славний шістдесятилітній ювілей відзначатиме член виконавчого комітету місцевого осередку громадської організації «Національний олімпійський комітет України» в Тернопільській області, директор департаменту фінансів облдержадміністрації Степан Іванович Скибиляк. Ювіляра вже встиг привітати президент НОК України, олімпійський чемпіон Сергій Бубка.

Від імені Національного олімпійського комітету України уславлений вітчизняний спортсмен за вагомий внесок у розбудову олімпійського руху нагородив Степана Івановича почесними грамотою і медаллю та цінним подарунком.

Колеги з громадської спортивної організації також щиро вітають ювіляра. Зичать йому козацького здоров’я, родинного затишку, ще більшого оптимізму, без якого він не брався в житті за жодну справу.

В. ІГНАТЕНКО,

перший заступник голови місцевого осередку НОК України в Тернопільській області.

На фото: ювіляр Степан СКИБИЛЯК (зліва) разом із першим заступником голови місцевого осередку НОК України в Тернопільській області Віталієм ІГНАТЕНКОМ.

Фото з архіву автора