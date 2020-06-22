Єдиний внесок у період карантину

Законом України від 13 травня 2020 року за номером 591-IX «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо додаткової підтримки платників податків на період здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)» внесено зміни до пункту 910 розділу VIII «Прикінцеві та перехідні положення» Закону за номером 2464, згідно з якими подовжено період звільнення від нарахування, обчислення та сплати єдиного внеску осіб, зазначених у пунктах 4, 5 та 5і частини першої статті 4 цього Закону, у частині сум, що підлягають нарахуванню, обчисленню та сплаті такими особами з 1 по 30 травня 2020 року за себе. Про це нагадали в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Згідно з внесеними Законом за номером 591 до пункту 911 розділу VIII «Прикінцеві та перехідні положення» Закону за номером 2464 змінами, продовжено період незастосування штрафних санкцій за порушення законодавства про єдиний внесок, а саме:

— за порушення, вчинені протягом періоду з 1 березня по останній календарний день місяця (включно), в якому завершується дія карантину;

— продовження періоду ненарахування пені по останній календарний день місяця (включно), в якому завершується дія карантину.

З огляду на зазначене Закон за номером 2464 надає можливість, зокрема, роботодавцям на період здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19), не виконувати своєчасно або в повному обсязі обов’язки платників єдиного внеску в частині його сплати та подання обов’язкової звітності.

При цьому податківці зауважують, що банки відповідно до статті 24 Закону за номером 2464 виконують покладені на них обов’язки щодо дотримання законодавства про збір та ведення обліку єдиного внеску.

Більш детально про це йдеться в листі ДПС України від 5 червня 2020 року за номером 9000/7/99-00-04-06-01-07.

Фото сектору комунікацій ГУ ДПС у Тернопільській області