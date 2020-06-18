За певних вимог борги спишуть

Закон України від 13 травня 2020 року за номером 592-IX «Про внесення змін до Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» щодо усунення дискримінації за колом платників» набере чинності з першого січня 2021 року, крім пункту 5 розділу I, який набрав чинності з 3 червня 2020 року. Про це нагадали в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Тому з 3 червня 2020 року діють норми, які стосуються списання суми недоїмки, нарахованої платникам єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування з числа фізичних осіб-підприємців (окрім підприємців, які обрали спрощену систему оподаткування) та осіб, які провадять незалежну професійну діяльність, за період з першого січня 2017 року до дня набрання чинності Законом за номером 592, а також штрафів і пені, нарахованих на ці суми недоїмки, якщо такими платниками не отримано дохід (прибуток) від їхньої діяльності, що оподатковується податком на доходи фізичних осіб (ПДФО).

Для цього платники впродовж дев’яноста календарних днів із дня набрання чинності згаданим Законом подають:

— фізичні особи-підприємці (крім підприємців, які обрали спрощену систему оподаткування) — державному реєстратору за місцем знаходження реєстраційної справи фізичної особи-підприємця заяву про держреєстрацію припинення підприємницької діяльності та до податкового органу — звітність з ЄВ за період з першого січня 2017 року до дня набрання чинності Законом, якщо вона не була подана раніше;

— особи, які провадять незалежну професійну діяльність, — до податкового органу за основним місцем обліку заяву про зняття з обліку як платника ЄВ та звітність з ЄВ за період з першого січня 2017 року до дня набрання чинності Законом, якщо вона не була подана раніше.

Після того, як буде підтверджено вчинення вказаних дій, податковий орган протягом п’ятнадцяти робочих днів проведе камеральну перевірку, за результатами якої прийме рішення про списання суми недоїмки, штрафних санкцій і пені або вмотивоване рішення про відмову.

Податковий орган може відмовити списувати суми недоїмки, штрафних санкцій і пені, за умови якщо за результатами перевірки буде встановлено, що:

1) платник податків отримав дохід (прибуток) протягом періоду з першого січня 2017 року до дня набрання чинності Законом;

2) суми недоїмки, а також штрафи та пеня, нараховані на суми недоїмки, були в повному обсязі самостійно сплачені платником або стягнуті.

Якщо ж суми недоїмки, а також штрафи та пеня, нараховані на суми недоїмки, були частково самостійно сплачені платником та/або стягнуті, тоді податковий орган приймає рішення про списання суми недоїмки, штрафних санкцій і пені в частині, що залишилася несплаченою.

Вимогу про сплату суми недоїмки, штрафних санкцій і пені вважатимуть відкликаною в день прийняття податковим органом рішення про їх списання.

Нараховані та сплачені або стягнуті за зазначений період суми недоїмки, штрафних санкцій і пені не підлягають поверненню.

Окрім того, згаданий Закон передбачає звільнення самозайнятих осіб, фізичних осіб-підприємців, які мають основне місце роботи, від сплати за себе єдиного соціального внеску за місяці, за які роботодавець сплатив страховий внесок за них, з першого січня 2021 року. Для фізичних осіб-підприємців (окрім тих, які обрали спрощену систему оподаткування, обліку та звітності), осіб, які провадять незалежну професійну діяльність, та членів фермерського господарства скасовується обов’язок сплачувати мінімальний розмір єдиного соціального внеску за місяці, в яких не було отримано доходу (прибутку).

Фото сектору комунікацій ГУ ДПС у Тернопільській області