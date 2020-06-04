Загострення інтриги на фоні нещастя «Карпат»

Незапланована пауза в чемпіонаті України з футболу серед команд прем’єр-ліги тривалістю аж у 75 днів, хочеш не хочеш, змусила прихильників гри мільйонів післяобідньої пори минулих вихідних провести біля екранів телевізорів. Особливо з огляду ще й на те, що монотонна і суцільна хвиля дощу з рвучким вітром робили безглуздими як поїздку на дачу, так і цілком імовірний на порозі літа відпочинок на природі.

Із призначених, так би мовити, для розігріву перед ще одним «матчем сезону» між «Шахтарем» і «Динамо» п’яти поєдинків 24-го туру, щоправда, відбулося лише чотири. Гравцям «Маріуполя», які за два дні автобусної мандрівки (з ночівлею в столиці) вже майже дісталися до Львова, довелося несподівано розвертатися у зворотну дорогу додому. Менш ніж за добу до початку домашньої зустрічі з приазовцями керівництво «Карпат» повідомило всі зацікавлені сторони про те, що двоє гравців їхньої команди та один технічний працівник заразилися коронавірусною хворобою. Тож три із згаданих чотирьох протистоянь удалося переглянути без нервового в таких випадках перемикання кнопок на пульті.

Дебютний після рестарту чемпіонату матч між ковалівським «Колосом» і чернігівською «Десною», як на мене, насамперед засвідчив, як природа віддячила тим, хто ще донедавна скаржився, мовляв, «три місяці не було ні краплини дощу». Ще трохи, і м’яч не зміг би відскочити від зеленого газону київської «Оболонь-арени». На щастя, обійшлося, шкіряна куля застрягала в калюжах хіба в одному з кутків поля.

За таких складних умов не тільки наставник гостей Олександр Рябоконь, а й усі, хто стали свідками поєдинку, з повним правом чи не відразу після свистка про початок дійшли висновку: перемога дістанеться тим, хто неухильно дотримуватиметься ігрової дисципліни і продемонструє вищий рівень майстерності. Саме завдяки цим компонентам гравці «Десни» збагатилися черговими трьома очками — 2:0. Уже на першій чи другій хвилинах гості тілами закрили небезпечний удар Кирила Ковальця. Далі — більше. Чи не на кожну наступальну комбінацію господарів неодмінно намагалися відповісти своєю. Та ще й із суттєвою різницею: коли новачки елітного дивізіону жодного свого моменту так і не реалізували (навіть одинадцятиметровий), підопічні Рябоконя після відпочинку свого не втратили. Спочатку їхній досвідчений капітан Денис Фаворов у властивому для себе стилі виграв повітряну боротьбу в штрафному майданчику суперників, а пізніше Євген Картушов, скориставшись розрізною передачею, яка залишила ні з чим оборонців, упевнено виграв очну дуель у голкіпера господарів.

А з двох паралельних суботніх зустрічей більшість, без сумніву, завітала на дуель двох інших претендентів на нагороди чи на місця в європейських кубкових турнірах — «Олександрії» і луганської «Зорі». Нудний дощ, що не втомлювався нагадувати про себе після коротких пауз, зовні не так вплинув на поле стадіону «Ніка». І суперництво виявилося ще більш напруженим. Лише на четвертій компенсованій до другого тайму хвилині з’ясувалося: господарям удалося ще більше загострити інтригу в боротьбі за два вакантні комплекти медалей.

Призначений киянином Євгеном Арановським одинадцятиметровий у ворота «Зорі», щоправда, розділив думки учасників поєдинку і глядачів десь приблизно навпіл. Коли одні не мали сумніву, що в Англії за таке порушення нізащо би не вказали «на точку», то інші все ж констатували — німецький легіонер гостей Абу Ханна таки штовхнув досвідченого Євгена Банаду в спину. Стосовно ж самого арбітра, то система відеоперегляду VAR переконала його в правильності прийнятого рішення — 1:0 на користь «Зорі».

Детальної розповіді про ще два поєдинки уникну. Матч «Дніпра-1» із донецьким «Олімпіком» (3:1 на користь господарів) не вдалося переглянути через озвучені причини. А після гри полтавської «Ворскли» зі «Львовом» залишалося хіба розповісти про те, як господарі, доволі швидко на 13-й хвилині відкривши рахунок (малієць Ібрахім Кане сповна скористався пасом нашого земляка Ігоря Пердути), протягом решти ігрового часу відчайдушно намагалися зберегти прийнятний для себе рахунок. Не вдалося. Теж уже в компенсований до другого тайму час у ворота господарів призначили сумнівний одинадцятиметровий — 1:1. Недаремно, очевидно, наставник «Львова» Єгіше Мелікян відразу після стартового свистка за традицією поцілував свій талісман.

Нарешті довгоочікувана вишенька на торті. Київські динамівці цього разу завітали на свою домашню арену в гості до одвічного конкурента. І до 38-ї хвилини, коли Віталій Буяльський скористався відмінним пасом Георгія Цитаїшвілі, не залишивши шансів Андрієві Пятову, багатьом здавалося, що підопічні Олексія Михайличенка, яким уже давно «не світить» відібрати чемпіонський титул у гірників, усерйоз націлилися таки зіпсувати їм настрій.

Та, за влучним висловом Віктора Леоненка, не встигли кияни випити за успіх, як Марлос на пару з колишнім їхнім одноклубником Жуніором Мораесом переконливо довели, хто нині «замовляє музику». Ще одну, чи не аналогічну комбінацію, ці ж виконавці успішно завершили на 67-й хвилині. І всім стало все зрозумілим. Особливо з огляду на те, що до цього часу інертного Віктора Коваленка замінив ще один майбутній Фернандіньо, Вілліан чи Дуглас Коста — 19-річний Маркос Антоніо, якому відразу вдалося взяти диригентську паличку до своїх рук. Саме йому ще через сім хвилин і судилося встановити підсумковий результат — 3:1 на користь «Шахтаря».

Одне слово, наставник біло-синіх Олексій Михайличенко, який під час післяматчевого флешінтерв’ю запам’ятався недоречним жартом про українців у складі суперників (ніхто ж не забороняє киянам купувати бразильців), ризикує повторити «успіх» Олега Блохіна, який свого часу не зміг підняти команду на п’єдестал пошани. Зайве тому свідчення —

У 25-му турі, матчі якого відбудуться в суботу-неділю, 6—7 червня, спочатку силами поміряються «Шахтар» — «Десна», «Зоря» — «Колос», а днем пізніше — «Львів» — «Дніпро-1», «Олімпік» — «Маріуполь», «Динамо» — «Олександрія». Натомість виїзний поєдинок «Карпат» із «Ворсклою» так само перенесуть. Як і ще мінімум двоє наступних. Після повторного тестування у львівській команді виявили аж 26 осіб, інфікованих COVID-19.

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