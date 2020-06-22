Зміни до переліку підакцизного пального

Ще одне повідомлення головного управління ДПС у Тернопільській області. Про законодавчі зміни щодо підакцизного пального.

Законом України від 16 січня 2020 року за номером 466-ІХ «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо вдосконалення адміністрування податків, усунення технічних та логічних неузгодженостей у податковому законодавстві» внесено низку змін до Податкового кодексу України (ПКУ).

Скажімо, з 23 травня 2020 року набули чинності зміни до підпункту 215.3.4 пункту 215.3 статті 215 ПКУ, згідно з якими перелік підакцизного пального доповнено певними видами товарів.

Детальніше про це йдеться на сайті ДПС України за посиланням https://tax.gov.ua/nove-pro-podatki–novini-/421901.html.

Фото сектору комунікацій ГУ ДПС у Тернопільській області