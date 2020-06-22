Зміни в примусовому стягненні боргу

Повідомлення головного управління ДПС у Тернопільській області. Про основні зміни в механізмі стягнення податкового боргу, внесені Законом України від 16 січня 2020 року за номером 466-ІХ «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо вдосконалення адміністрування податків, усунення технічних та логічних неузгодженостей у податковому законодавстві».

Зокрема, з 23 травня 2020 року:

— термін, протягом якого контрольному органу надано право на стягнення коштів та продаж майна платника податків, настає через тридцять календарних днів із дня надіслання (вручення) податкової вимоги, а не через шістдесят, як було раніше (пункт 95.2 статті 95 ПКУ;

— термін на самостійне проведення експертної оцінки майна зменшено до одного місяця з дня прийняття рішення контрольним органом, що прискорює процедуру для подальшої реалізації майна в рахунок погашення податкового боргу (пункт 95.12 статті 95 ПКУ — раніше такий термін становив два місяці);

— встановлено, що стягнення заборгованості з частини чистого прибутку (доходу) державних унітарних підприємств та їх об’єднань здійснюється в порядку, визначеному статтями 59, 60 глави 4 «Визначення суми податкових та/або грошових зобов’язань платника податків, порядок їх сплати та оскарження рішень контрольних органів» та статтями 87—101 глави 9 «Погашення податкового боргу платників» розділу II ПКУ (пункт 11 підрозділу 10 «Інші перехідні положення» розділу XX «Перехідні положення» ПКУ).

Фото сектору комунікацій ГУ ДПС у Тернопільській області