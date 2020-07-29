Без врученого повідомлення до відповідальності не притягнуть

Відповідно до першого-четвертого абзаців пункту 286.5 статті 286 Податкового кодексу України (ПКУ) нарахування фізичним особам сум плати за землю проводиться контрольними органами (за місцем знаходження земельної ділянки), які надсилають платнику податку в порядку, визначеному статтею 42 ПКУ, до першого липня поточного року податкове повідомлення-рішення про внесення податку за формою, встановленою в порядку, визначеному статтею 58 ПКУ. Про це нагадали в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

При переході права власності на земельну ділянку від одного власника — юридичної або фізичної особи до іншого протягом календарного року податок сплачується попереднім власником за період із першого січня цього року до початку того місяця, в якому припинилося його право власності на зазначену земельну ділянку, а новим власником — починаючи з місяця, в якому він набув право власності.

При переході права власності на земельну ділянку від одного власника — фізичної особи до іншого протягом календарного року контрольний орган надсилає (вручає) податкове повідомлення-рішення новому власнику після отримання інформації про перехід права власності.

Якщо такий перехід відбувся після першого липня поточного року, контрольний орган надсилає (вручає) попередньому власнику нове податкове повідомлення-рішення. Попереднє податкове повідомлення-рішення вважається скасованим (відкликаним).

Податок сплачується фізичними особами протягом шістдесяти днів із дня вручення податкового повідомлення-рішення (перший абзац пункту 287.5 статті 287 ПКУ).

Якщо контрольний орган не надіслав (не вручив) податкове (податкові) повідомлення-рішення в строки, встановлені статтею 286 ПКУ, фізичні особи звільняються від відповідальності, передбаченої ПКУ за несвоєчасну сплату податкового зобов’язання (пункт 287.9 статті 287 ПКУ).

Фото сектору комунікацій ГУ ДПС у Тернопільській області