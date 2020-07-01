Більшість підприємців — на другій групі єдиного податку

Станом на початок літа цього року на обліку в головному управлінні ДПС у Тернопільській області перебувало 34879 приватних підприємців. Майже 97 відсотків із них (33783 особи) є основними платниками, оскільки провадять діяльність.

При цьому популярною серед підприємців є спрощена система оподаткування. Нею користуються 27668 представників малого бізнесу. Загальну ж систему оподаткування застосовують 6115 підприємців.

Більшість суб’єктів господарювання — фізичних осіб (13485 підприємців) обрали другу групу єдиного податку. Третій групі надали перевагу 9030 осіб. Ще 5153 підприємці застосовують першу групу спрощеної системи оподаткування.

Фото сектору комунікацій ГУ ДПС у Тернопільській області