Чи можуть відмовити в списанні боргу з єдиного внеску?

Нагадування головного управління ДПС у Тернопільській області. Про те, чи може бути прийнято рішення про відмову списання суми недоїмки, штрафних санкцій і пені.

Рішення про відмову списання суми недоїмки, штрафних санкцій і пені може бути прийнято за умови, якщо після перевірки податковим органом буде встановлено, що:

— платник податків отримав дохід (прибуток) із першого січня 2017 року до дня набрання чинності Законом України від 13 травня 2020 року за номером 592 «Про внесення змін до Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» щодо усунення дискримінації за колом платників»;

— суми недоїмки, а також штрафи та пеня, нараховані на суми недоїмки, були в повному обсязі самостійно сплачені платником або стягнуті.

Якщо суми недоїмки, а також штрафи та пеня, нараховані на суми недоїмки, були частково самостійно сплачені платником та/або стягнуті, податковий орган списує ту суму недоїмки, штрафних санкцій і пені, що залишилася несплаченою.

Фото сектору комунікацій ГУ ДПС у Тернопільській області