Чи знадобиться резервна арена?

Збірна України з футболу дізналася про стадіони, на яких їй доведеться провести домашні поєдинки Ліги націй. Інформація про це з’явилася на офіційному сайті Української асоціації футболу.

Турнір групи А-4 Ліги націй сезону 2020—2021 років, до якої підопічні Андрія Шевченка потрапили після тріумфального виступу в дебютному попередньому розіграші, наші земляки розпочнуть із того, що 3 вересня цього року прийматимуть Швейцарію. Якщо до цього часу дозволять присутність глядачів на трибунах, вітчизняним прихильникам гри мільйонів необхідно буде готуватися до мандрівки у Львів, де того дня о 21 годині 45 хвилин згадана гра розпочнеться на «Арені-Львів».

Уже через три дні, 6 вересня, українці на виїзді поміряються силами з іспанцями. А в третьому турі, матчі групи А-4 якого заплановані на 10 жовтня, поєдинок Україна—Німеччина прийматиме столичний НСК «Олімпійський». Так само, як і завершальний домашній матч співвітчизників четвертого туру з усе ж тими іспанцями 13 жовтня. Початок цих ігор теж о 21 годині 45 хвилин.

Цікаво також, що резервною ареною всіх трьох згаданих поєдинків названо ОСК «Металіст» у Харкові. Не зайва інформація з огляду на те, що за два місяці до дебютної зустрічі в елітному дивізіоні Ліги націй у тому ж Львові через складну епідеміологічну ситуацію футбольних матчів поки що не проводять, а фінальний матч Кубка України з «Арени-Львів» перенесли саме до Харкова.

Завершить же збірна України груповий турнір Ліги націй двома виїзними зустрічами з Німеччиною (14 листопада) і Швейцарією (17 листопада цього року).

Сьогодні також з’явилося повідомлення про те, що напередодні завершального виїзного турне Ліги націй підопічні Андрія Шевченка проведуть 11 листопада у Хожуві товариський поєдинок із збірною Польщі. Ця гра мала відбутися ще 31 березня, але не відбулася через пандемію коронавірусу.

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