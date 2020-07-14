Доходи «муніципальних мам» не оподатковуються

Механізм відшкодування вартості послуги з догляду за дитиною до трьох років «муніципальна няня» визначений порядком, затвердженим постановою Кабінету міністрів України від 30 січня 2019 року за номером 68. Про це нагадали в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Відповідно до пункту 3 згаданого порядку відшкодування вартості послуги «муніципальна няня» є щомісячною адресною компенсаційною виплатою одному з батьків (усиновлювачів), опікуну дитини до трьох років.

А згідно з його пунктом 5 право на отримання компенсації послуги «муніципальна няня» мають громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які є батьками (усиновлювачами), опікунами дитини до трьох років і на законних підставах проживають на території України та уклали договір про здійснення догляду за дитиною до трьох років із муніципальною нянею.

Компенсація послуги «муніципальна няня» не призначається батькам, які є батьками-вихователями дитячих будинків сімейного типу, прийомними батьками, якщо вони отримують грошове забезпечення відповідно до законодавства. При цьому пунктом 18 передбачено, що компенсація послуги «муніципальна няня» здійснюється за рахунок коштів державного бюджету.

Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для виплати компенсації послуги «муніципальна няня», затверджується Кабінетом міністрів України. Фінансування компенсації послуги «муніципальна няня» здійснюється відповідно до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для виплати деяких видів допомог, компенсацій, грошового забезпечення та оплати послуг окремим категоріям населення, затвердженого постановою Кабінету міністрів України від 24 грудня 2019 року за номером 1101 «Деякі питання виплати державної соціальної допомоги».

Оподаткування ж доходів фізичних осіб регламентується розділом ІV Податкового кодексу України (ПКУ), відповідно до підпункту 163.1.1 пункту 163.1 статті 163 якого об’єктом оподаткування резидента є загальний місячний (річний) оподатковуваний дохід.

Статтею 165 ПКУ визначено виключний перелік доходів, які не включаються до розрахунку загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку. Відповідно до підпункту 165.1.1 її пункту 165.1 до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку не включаються такі доходи, як сума державної та соціальної матеріальної допомоги, державної допомоги (включаючи грошові компенсації особам з інвалідністю, на дітей з інвалідністю при реалізації індивідуальних програм реабілітації осіб з інвалідністю, суми допомоги по вагітності та пологах), винагород і страхових виплат, які отримує платник податку з бюджетів та фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування та у формі фінансової допомоги особам з інвалідністю з Фонду соціального захисту інвалідів згідно із законом.

Водночас підпунктом 1.7 пункту 16 прим.1 підрозділу 10 розділу ХХ ПКУ передбачено, що звільняються від оподаткування військовим збором доходи, що не включаються до загального оподатковуваного доходу фізичних осіб.

А це означає, що сума компенсації послуги «муніципальна няня» відноситься до категорії доходів, визначених підпунктом 165.1.1 пункту 165.1 статті 165 ПКУ та не включається до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку, тобто не оподатковується податком на доходи фізичних осіб і військовим збором.

Фото сектору комунікацій ГУ ДПС у Тернопільській області