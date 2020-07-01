Довідка про доходи через електронний кабінет

Відповідно до статті 1 Закону України від 2 жовтня 1996 року за номером 393/96-ВР «Про звернення громадян» громадяни України мають право звернутися до органів державної влади, зокрема, із заявою або клопотанням щодо реалізації своїх соціально-економічних та особистих прав і законних інтересів. Про це нагадали в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Згідно з першим абзацом пункту 42 прим.1.2 статті 42 прим.1 Податкового кодексу України (ПКУ) електронний кабінет, зокрема, забезпечує можливість реалізації платниками податків прав та обов’язків, визначених ПКУ та іншими законами, контроль за дотриманням яких покладено на контрольні органи, та нормативно-правовими актами, прийнятими на підставі та на виконання ПКУ та інших законів, контроль за дотриманням яких покладено на контрольні органи.

Вхід до електронного кабінету здійснюється за адресою: http://cabinet.tax.gov.ua, а також через офіційний вебпортал ДПС.

Робота в приватній частині електронного кабінету здійснюється з використанням кваліфікованого електронного підпису, отриманого у будь-якого кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг.

Варто зазначити, що запит щодо отримання відомостей із Державного реєстру фізичних осіб — платників податків про суми виплачених доходів та утриманих податків в електронному вигляді може сформувати виключно фізична особа.

Однак за допомогою меню «Листування з ДПС» приватної частини електронного кабінету фізична особа-підприємець (ФОП) має можливість надіслати лист (запит тощо) до відповідного органу ДПС. Форма підготовки такої кореспонденції передбачає заповнення або вибір із запропонованих наступних реквізитів:

— регіон в якому знаходиться орган ДПС;

— орган ДПС, до якого відправляється лист;

— тип документа;

— тематика звернення;

— короткий зміст листа;

— сканований документ, який необхідно завантажити (файл повинен бути у форматі pdf із обмеженням розміру не більше 2 МБ).

Запит на отримання довідки про доходи складається в довільній формі та повинен містити достатню інформацію про особу, яка звертається із запитом, предмет запиту.

Датою подання запиту є дата його реєстрації в органі ДПС. Протягом одного робочого дня після його надсилання до органу ДПС автора буде повідомлено про вхідний реєстраційний номер та дату реєстрації.

Інформацію щодо отримання та реєстрації запиту в органі ДПС можна переглянути у вкладці «Вхідні документи» меню «Вхідні/вихідні документи» приватної частини електронного кабінету, відправлені листи — у вкладці «Відправлені документи» меню «Вхідні/вихідні документи».

Враховуючи сказане, ФОП (єдиний податок, загальна система оподаткування) має право надіслати запит у довільній формі через меню «Листування з ДПС» приватної частини електронного кабінету до контрольного органу за місцем своєї податкової адреси.

Довідка про доходи формується в довільній формі та надсилається платнику податків поштою в термін, передбачений статтею 20 згаданого Закону.

Фото сектору комунікацій ГУ ДПС у Тернопільській області