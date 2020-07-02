«Динамо», яке про чемпіонство і не мріє

Отакі вони у вітчизняному футболі часи настали — тоді, як донецький «Шахтар» за п’ять турів до завершення чемпіонату вчетверте поспіль завоював «золото», їхні колись головні і принципові конкуренти з київського «Динамо» про титул переможця регулярного турніру вже й не мріють. Залишається хіба сподіватися на те, що на завершення сезону буде можливість завоювати національний кубок.

Та ще, хоча і мала з того радість, утішатися тим, що на завершальному відрізку саме зустрічі за участю динамівців, поза сумнівом, стануть, так би мовити, матчами туру. Як-от минулої неділі, коли підопічні Олексія Михайличенка завітали в гості до Чернігова. Оптимістичний початок, коли вже на третій хвилині лідер біло-синіх Віктор Циганков, скориставшись помилкою захисників господарів, ефектно забив швидкий гол, аж ніяк не зміг приховати характерні для останнього часу (коли не хронічні) недоліки в діях їхнього ігрового ансамблю. Не минуло і десяти хвилин, як колись невпинна динамо-машина (хто ще пам’ятає ті часи) дала суттєвий збій.

Варто було господарям після прикрої невдачі активізуватися, як небезпечні моменти біля воріт Георгія Бущана посипалися, наче з рогу достатку. Спочатку претендували на призначення одинадцятиметрового. Але система VAR підказала, що проти Єгора Картушова динамівці правил не порушували. Далі міг укотре в цьому чемпіонаті відзначитися один із лідерів бомбардирських перегонів Олександр Філіпов — його ударові в один дотик після прострілу капітана чернігівців Дениса Фаворова трохи не вистачило влучності.

Утім, уже під час наступної атаки на 12-й хвилині кількість переросла в якість. Відмінним пасом на хід Орест Кузик, наче ножем, розрізав захисні порядки киян. І вже згаданий Картушов, не змігши переграти Бущана з першої спроби, з другої на добиванні впевнено відправив м’яч у ворота.

За такого розвитку подій, подумалося, конкуренти не дозволять уболівальникам задрімати біля екранів телевізорів. Однак спроби динамівців знову прибрати ініціативу до власних рук, чесно кажучи, не вразили. Натомість підопічних Олександра Рябоконя, здалося, вже ніщо не зможе зупинити. Не реалізував, скажімо, вихід на побачення з голкіпером Кузик (чи не останньої миті вирішив переадресувати м’яча Філіпову, але віддав неточний пас) — не біда. Натиск господарів уже на 25-й хвилині увінчався ще одним успіхом. Причому після подачі кутового біля воріт «Динамо», який завершився другим голом у ворота гостей, їхній центральний нападник Пилип Будківський стримано приймав вітання від партнерів. Невдовзі з допомогою відеоповтору з’ясувалося, що не через карантинні обмеження. Вся справа в тому, що шкіряну кулю переправив у власні ворота… Ібрагім Каргбо. Перша гра в чемпіонаті ніби талановитого бельгійського легіонера і — перший гол за «Динамо». На жаль, у ворота самого ж «Динамо».

Звісно, після відпочинку невдаха вже на поле не вийшов. Як і зазвичай останнім часом, Олексій Михайличенко вирішив продовжити гру без номінальних нападників. До чого це призвело, всі, без сумніву, бачили. Згадана вже динамо-машина відверто працювала вхолосту. А зрівняти рахунок аж на 86-й хвилині гостям удалося завдяки індивідуальній майстерності все того ж Циганкова, та ще — Карлоса де Пени, якому і далі вперто не довіряють місце в основному складі.

Але чотирьох хвилин другого тайму і ще стільки ж компенсованих «Десні» цілком вистачило, аби все ж вирвати перемогу в нібито фаворитів у боротьбі за друге місце. Щойно вийшовши на поле, Леван Арвеладзе подав кутовий точно на голову Андрія Гітченка, котрий елегантно перекинув м’яча «за комірець» Бущану — 3:2 на користь «Десни», яка знову разом із «Зорею» дихає динамівцям у спину.

Та не тільки чергова невдача динамівців привернула увагу у 28-му турі. В першому для себе після рестарту чемпіонату матчі львівські «Карпати» на своїй резервній арені в Луцьку розійшлися миром із земляками зі «Львова» — 1:1. І цей матч може стати для «Карпат» останнім в їхній історії. Бо, як повідомив новий співвласник клубу Олег Смалійчук, коштів на завершення турніру немає. Як і п’ять мільйонів доларів боргів не дають змогу пройти атестацію в УПЛ на майбутній сезон.

Остання, звісно, клубові ні до чого. Бо і за спортивним принципом уже практично не мають шансів зберегти місце в елітному дивізіоні…

Інші результати 28-го туру: «Колос» — «Олександрія» — 2:1, «Шахтар» — «Зоря» — 0:0 (гірникам після завершення зустрічі вручили золоті медалі і кубок за перемогу в чемпіонаті), «Маріуполь» — «Дніпро-1» — 2:1, «Ворскла» — «Олімпік» — 0:0.

Поєдинки 29-го туру відбудуться в п’ятницю-неділю, 3—5 липня. Динамівцям, аби не втратити другої позиції, аж ніяк не можна в домашньому матчі поступатися «Шахтареві». В той же час «Зоря» прийматиме «Олександрію», а «Десна» — «Колос».

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