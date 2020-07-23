І до столітнього ювілею вже недалеко

Дорогі друзі-шахісти! Минулого понеділка всі разом відсвяткували Міжнародний день нашої улюбленої гри, який з ініціативи Всесвітньої шахової федерації відзначають із 1966 року.

Ця дата була вибрана не випадково, позаяк майже століття тому, 20 липня 1924 року, міжнародна шахова спільнота оголосила про своє об’єднання. Тож недалеко вже й до вікового ювілею всесвітньої федерації. А з 2011 року це свято відзначає і шахова Україна. Прийміть мої щирі вітання!

З міжнародним святом шахів

Вас вітаю, наче шахів!

Щоб життя не знало шахів —

Бережіть його для шахів!

Британські вчені з Единбурзького університету, які протестували мислення півтори тисячі людей, довели, що ті з них, які грають у шахи, мають більші шанси зберегти розумові здібності і в літньому віці. Тож запрошую всіх регулярно стежити за нашою рубрикою, активно долучатися до її ведення.

РОЗВ’ЯЖІТЬ, НЕ ТОРКАЮЧИСЬ ФІГУР

ВИГРАШ

ВИГРАШ

Удачі!

І. ХАБІНЕЦЬ.

Фото з вільних джерел