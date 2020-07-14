Інтрига в боротьбі за «срібло» і тернопільські прихильники «Львова»

І виїзний матч 30-го туру з «Дніпром-1» футболістам «Львова» випало минулої суботи зіграти в Тернополі. Річ у тім, що синьо-золоті леви змушені були провести домашній поєдинок фінального етапу чемпіонату в місті на Дніпрі.

Без сумніву, львів’яни прагнули реваншу за прикру поразку місячної давності, коли, на їхню думку, арбітр суттєво допоміг номінальним гостям, проігнорувавши кілька відвертих порушень правил тими в своєму штрафному майданчику. І вже на шостій хвилині ошелешили суперників, після того як Ренан утік на побачення з голкіпером майже зі своєї половини поля. А на 19-й хвилині ще одна стрімка контратака дозволила все тому ж бразильцеві оформити дубль.

Біля протилежних воріт теж час від часу було гаряче. Однак надійно діяв Богдан Сарнавський. Щоправда, тільки до 25-ї хвилини, коли не зміг упоратися з ударом не потрібного динамівцям талановитого нападника, чемпіона світу серед двадцятилітніх Владислава Супряги.

Одне слово, неабияка інтрига очікувалася і в другому таймі. Однак, на біду львів’ян, якщо один із їхніх бразильців став героєм зустрічі, то інший, Сабіно, антигероєм. Отримана ним уже на 56-й хвилині друга жовта картка значно полегшила завдання підопічним Дмитра Михайленка. Вони чи не всією командою, звісно ж, без голкіпера перебралися на половину поля «Львова». І хоча лишень під завісу зустрічі, але свого все ж домоглися. Другий у матчі дубль (зрозуміло, що від Супряги, який на 83-й хвилині вдало зіграв на добиванні) вирівняв становище. А ще за три хвилини крапку в поєдинку поставив Олексій Хобленко — 3:2 на користь «Дніпра-1», який практично забезпечив собі чільну позицію в другій шістці команд і право позмагатися в перехідних іграх за участь у Лізі Європи.

Натомість ПФК «Львів» за два не надто вдало проведені в Тернополі матчі все ж устиг здобути собі прихильників у Файному місті. Після фінального свистка до головного тренера Георгія Цецадзе підійшла група юних уболівальників, яка подарувала спеціально виготовлений для нього плакат. Наставник був задоволений неочікуваним подарунком і на знак подяки вручив новим юним прихильникам команди клубні шарфи.

Тим часом ще до початку зустрічі в Тернополі луганська «Зоря» встигла на столичній «Оболонь-Арені» здолати ковалівський «Колос» (2:0), засвідчивши, що не залишає надій відібрати в київських динамівців срібні медалі чемпіонату і місце в кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів.

І надії ці, на думку чималої кількості вітчизняних прихильників гри мільйонів, цілком обґрунтовані. Адже днем пізніше підопічні Олексія Михайличенка вкотре в цьому сезоні продемонстрували чи не цілковиту безпорадність як при захисті власних воріт, так і в атакувальних комбінаціях. Цього разу в гостьовій зустрічі з «Олександрією». Причому динамівські «серця» їхніх наставників усе ніяк не спроможуться знайти для свого ігрового ансамблю забивного нападника. Згадайте хоча би того ж відданого в оренду Супрягу чи повернутого до складу Назарія Русина, який регулярно відзначався в складі «Зорі».

Добре, що хоча би номінальний півзахисник Беньямін Вербич на незвичній для себе позиції регулярно виручає партнерів по команді. Та і йому за двадцять хвилин наданого ігрового часу, навіть попри два забиті голи у ворота Юрія Паньківа, не вдалося принести команді таку бажану перемогу — 2:2. Двоє центральних захисників киян цього разу «порадували» двома заробленими одинадцятиметровими. Останній Артем Шабанов «привіз» у свої ворота на 89 (!) хвилині, допомігши і Максимові Третьякову з «Олександрії» оформити в цьому турі дубль.

А взагалі 30-й тур видався чи не рекордним на гравців, яким пощастило відзначитися двічі. Окрім чотирьох згаданих футболістів, «подвійний удар» вдався ще й Владиславові Кочергіну із «Зорі», Тарасові Завійському і Максимові Дегтярьову з «Олімпіка».

Інші результати: «Маріуполь» — «Олімпік» — 1:4, «Десна» — «Шахтар» — 2:2. А полтавська «Ворскла» додасть до свого доробку три бали за незіграну виїзну зустріч із «Карпатами».

Уже завтра і післязавтра, 15—16 липня, — поєдинки передостаннього, 31-го туру. У чільній шістці увагу вболівальників передусім привернуть зустрічі «Динамо» — «Зоря», «Десна» — «Олександрія». Зайве, мабуть, казати, що завдяки перемозі гості можуть собі достроково гарантувати «срібло» чемпіонату.

Натомість ПФК «Львів», отримавши дозвіл комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій, два завершальні домашні поєдинки проведе в рідному місті, на стадіоні «Україна». Зустрічі завершального, 32-го туру, до речі, відбудуться в неділю, 19 липня.

Фото із сайту ПФК «Львів»