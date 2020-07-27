Іван ПУНЬКО: «Економічна безпека і фінансова стабільність — поза часом та соціальними перетвореннями»

У свою другу половину вступив 2020 рік. Хто би міг сподіватися перед його початком, що цей високосний підготує всім нам непрості випробування на стійкість, згуртованість і порозуміння, адже всьому людству довелося складати іспити на гуманність і терплячість, бізнесові — на вміння виживати в екстремальних умовах, державам — на захист власних громадян.

В умовах жорсткого карантину, коли частина підприємств призупиняла свою діяльність, а інші працювали в скороченому режимі, не могла не ускладнитися і діяльність податкової служби краю. Про роботу її працівників, законодавчі зміни, яких варто очікувати вітчизняними бізнесменам, перспективи на друге півріччя — наша розмова з призначеним не так давно начальником головного управління ДПС в області Іваном Пуньком.

— Хоча, Іване Юрійовичу, в податковій службі ви людина не нова, все ж поцікавлюся, чи безболісно минуло переселення з крісла очільника Козівського територіального управління до головного кабінету обласного відомства? Нехай, майже після семирічного перебування на попередній посаді.

— Уважайте, до нового місця роботи вже звик. Адже неодноразово брав тут участь у різноманітних нарадах, колегіях. Доводиться, звісно, спілкуватися з колегами дещо по-іншому. Проте намагаюся завжди з розумінням ставитися як до колег, так і до важливих злободенних питань. У силу своїх можливостей допомагати з вирішенням тих чи інших проблем. І досвід роботи в Козовій цьому тільки посприяв — після повернення до рідних пенатів із Вінничини встиг за такий досить тривалий час добре вивчити стан справ у більшості з районів нашого краю.

— Як узагалі вплинув карантин на роботу податківців Тернопільщини?

— Податківці — теж люди. І наші лави, на жаль, зачепила коронавірусна інфекція. Аби уникнути її поширення, вдалися до обмежувальних заходів. Звели передусім до мінімуму особисте спілкування. Після тестування інфікування було підтверджено в 23-х працівників. У більшості з них, на щастя, захворювання протікало в легкій формі або без особливих симптомів. Сьогодні майже всі вже перебувають на робочих місцях.

Не варто також забувати і про те, що податківцям доводилося працювати в дещо екстремальних умовах: обмеження транспортного руху, ледве не щоденна невтішна статистика. Проте нам вдалося впоратися зі своїми обов’язками — забезпечили наповнення бюджетів, надавали консультативні та електронні послуги платникам тощо.

— Як очільникові податкової служби краю, без сумніву, довелося відчути фінансовий декаданс у бізнесовій сфері. Що з цього приводу кажуть цифри?

– На Тернопільщині, як і в країні загалом, економічна ситуація в зв’язку з карантином очікувано дещо ускладнилася. Проте, завдяки відповідальному ставленню платників, податкові платежі до бюджетів усіх рівнів надійшли в повному обсязі. І насамперед цифри промовляють самі за себе. Впродовж першого півріччя платники нашого краю спрямували до зведеного бюджету 3,5 мільярда гривень податкових платежів. Порівняно з торішніми січнем-червнем надходження до зведеної казни зросли на 188,2 мільйона гривень або на 5,7 відсотка. Зокрема, до загального фонду державного бюджету надійшов один мільярд 458,1 мільйона гривень, а місцеві скарбниці отримали два мільярди 19,5 мільйона гривень, що відповідно на 110 мільйонів і 79,9 мільйона гривень більше.

Про те, що бізнес активізувався, свідчать також надходження податку на доходи фізичних осіб. Ми це відчули у червні. Адже впродовж минулого місяця платники спрямували до бюджетів на 11,5 відсотка більше цього платежу, ніж очікувалося. Відтак додатково скарбниці отримали 38,9 мільйона, а загалом — 378,3 мільйона гривень.

— Останнім часом прийнято ряд законодавчих новацій. Вирішено, зокрема, списати борг з єдиного внеску підприємцям. Наскільки активно бізнесмени використовують таку можливість?

— Справді, із 3 червня 2020 року Законом України за номером 592 внесено зміни до Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування». Ним передбачене списання несплачених сум заборгованості з єдиного соціального внеску, а також штрафу та пені, нарахованих на ці суми боргу з першого січня 2017 року до дня набрання чинності цим Законом, тобто до 3 червня 2020 року. Скористатися такою можливістю можуть підприємці, крім тих, що обрали спрощену систему оподаткування, та особи, які провадять незалежну професійну діяльність.

Підставою для списання, нагадаю, є відповідна заява, яка подається до органу ДПС за місцем реєстрації. Крайній термін її подання — 31 серпня 2020 року. Крім цього, до подання згаданої заяви необхідно скасувати підприємницьку діяльність у державного реєстратора (в тому випадку, якщо вона не була скасована раніше) або подати заяву про зняття з обліку платником єдиного внеску, а також подати звітність, у тому числі ліквідаційну.

За час дії закону майже сотня підприємців уже подала документи для списання заборгованості на суму трохи більше пів мільйона гривень.

— Завершилася деклараційна кампанія, яка тривала цього року аж шість місяців. Скільки маємо мільйонерів і за рахунок чого вони збагатилися?

— Загалом, нагадаю, наші краяни подали 7794 декларації. Про отримані торік неоподатковані доходи заявили 4630 осіб. Правом на податкову знижку за цей же період скористалися 3164 особи. Вони задекларували 545,1 мільйона гривень доходу та сплатять 19,8 мільйона податку на доходи фізичних осіб і 3,5 мільйона військового збору. Стосовно ж мільйонерів, то маємо таких 35-ть, які заявили про отримання 175,5 мільйона гривень. Основними джерелами доходів мільйонерів були доходи у вигляді спадщини чи дарування, продаж нерухомого та рухомого майна, незалежна професійна діяльність, інвестиційний прибуток, іноземні доходи тощо.

Мільйонери мають додатково сплатити чотири мільйони 389,5 тисячі гривень податку на доходи фізичних осіб та 548 тисяч гривень військового збору.

— Яка ситуація із впровадженням програмних реєстраторів розрахункових операцій?

– У зв’язку із пандемією терміни запровадження програмних РРО були перенесені з 24 квітня на перше серпня 2020 року. Причому податкова служба розробила програмне забезпечення і вже надала можливість протестувати його з 15 по 31 липня. А вже із суботи, першого серпня, продукт на безоплатній основі буде доступний для повноцінного використання всіма охочими.

Зауважу також, що для певних видів діяльності платників єдиного податку другої-четвертої груп, фізичних осіб-підприємців обов’язковим використання програмного РРО стане з першого січня 2021 року.

— Усі ми в очікуванні адміністративної реформи. Як вплине вона на роботу податкового відомства?

— Зміни — це завжди процес адаптації. Втім, територіально-адміністративна реформа не впиває на утворення контрольних органів. Тож, упевнений, із боку фахівців податкової служби послуги й надалі надаватимуться якісно та своєчасно. А тому, сподіваюся, платники не відчують дискомфорту.

— З яким настроєм зустріли нове півріччя?

— З оптимізмом та впевненістю. Сповнені сил та енергії. Щоб не відбувалося в політикумі, які б суспільні тенденції не виникали, наша прерогатива — забезпечити надходження до бюджетів усіх рівнів. Адже економічна безпека та фінансова стабільність країни — поза часом та соціальними перетвореннями.

Фото сектору комунікацій ГУ ДПС у Тернопільській області