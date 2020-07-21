Кубок, «срібло» і — негайна відставка тренерського штабу

В Україні — фантастичне завершення сезону! Саме так, не особливо стримуючи емоції, оцінили деякі з колег автора цих рядків завершальні поєдинки 32-го туру в чільній шістці вітчизняної футбольної прем’єр-ліги.

Не маючи наміру особливо заперечувати, все ж не втримаюся від зауваження стосовно того, що ота «фантастика» водночас зайвий раз підтвердила — в Україні залишився лише один футбольний клуб пристойного європейського рівня.

Легендарний наставник київського «Динамо» Валерій Лобановський тільки через фізіологічні особливості (якби жорстоко це не звучало) не перевернувся в труні ні шість років тому, коли біло-сині під керівництвом одного з його найбільш талановитих підопічних Олега Блохіна вперше не змогли піднятися на п’єдестал пошани, ні, без сумніву, минулої неділі, коли команда вже під керівництвом іншого його підопічного Олексія Михайличенка, якому, до речі, вісімнадцять років тому довірили «Динамо» після раптової смерті метра, якимось дивом утрималася на другій сходинці п’єдесталу пошани, завоювавши право виступити в кваліфікаційному турнірі Ліги чемпіонів.

А так, звісно, непередбачувана кінцівка, викликана насамперед, повторюся, надзвичайною слабкістю ігрового ансамблю динамівців сезону 2019—2020 років. Про суперечку за чемпіонський титул якщо і йшлося, то хіба перед початком сезону. Завершальні ж два тури перетворилися на неочікувані каруселі. За два вакантні комплекти нагород чи не з однаковими шансами сперечалися троє претендентів — окрім динамівців, ще й луганська «Зоря» і чернігівська «Десна».

Посеред минулого тижня, коли за календарем відбулися зустрічі передостаннього, 31-го туру, ситуацію ніби повністю і безповоротно взяли до своїх рук київські динамівці. Навіть попри те, що «Зоря» вже на другій хвилині забила їм у гостях (Артем Громов), зуміли за наступні пів години не тільки відігратися, а й нокаутувати суперника, встановивши остаточний підсумок двобою — 3:1 на свою користь. Завдяки подвійному ударові на 14—15-й хвилинах Віктора Циганкова із Сергієм Сидорчуком та ще одному голу Циганкова на 34-й. Адже «Десна» неочікувано втратила шанси на титул віцечемпіона, вдома поступившись «Олександрії» з аналогічним рахунком.

Та чи повністю і безповоротно? Для нинішнього складу «Динамо» навіть нічия у завершальному виїзному матчі 32-го туру з дебютантом елітного дивізіону, ковалівським «Колосом», може стати недосяжною мрією — 2:0 на користь номінальних господарів. Тож доля призових місць, а з ними і права стартувати в Лізі чемпіонів чи в Лізі Європи з більш вигідних позицій вирішувалася минулої неділі в паралельному поєдинку в Запоріжжі, де «Зоря» приймала «Десну».

Після першого тайму ближчими до мети були гості, які повели в рахунку завдяки влучному ударові на 20-й хвилині Пилипа Будківського. Однак невдовзі після відпочинку лаври героя не тільки цієї зустрічі, а й усього туру перебрав на себе Дмитро Хомченовський. Його постріл був настільки красивим, що півзахисник, очевидно, зможе претендувати й на звання автора найкращого гола чемпіонату.

Біда для «Зорі» хіба лишень у тому, що, впіймавши «синицю», за «журавлем» не погналася. Не надто гравці були впевнені у власних силах, остерігалися суперника, який будь-якої миті був готовий дати гідну відповідь — 1:1. Отож, «срібло» і участь у кваліфікаційному турнірі Ліги чемпіонів — за динамівцями. Гравці «Зорі» задоволені «бронзою» і майбутнім виступом у груповому турнірі Ліги Європи. А «Десні», яка фінішувала четвертою, доведеться поборотися в кваліфікації останнього із згаданих єврокубків.

Інші результати: 31-й тур — «Шахтар» — «Колос» — 2:0, «Львів» — «Олімпік» — 1:5, «Ворскла» — «Маріуполь» — 1:2; 32-й тур — «Дніпро-1» — «Ворскла» — 3:0, «Львів» — «Маріуполь» — 0:2, «Олександрія» — «Шахтар» — 2:2. А львівські «Карпати» на завершальному відрізку подарували по три очки «Дніпру-1» та «Олімпіку».

Стосовно кінцевого підсумку виступів колективів, які сперечалися за сьоме-дванадцяте місця, то ще вчора на офіційному сайті УПЛ не спромоглися порахувати. Хоча, здавалося, нема нічого простішого — додати до активу «Маріуполя» дві перемоги з рахунком 3:0, іншим, які з львів’янами не зіграли, по дві технічні перемоги. І, водночас, вісім поразок «Карпатам», дві з яких із рахунком 0:3. Допоможемо футбольним чиновникам.

На цьому сезон 2019—2020 років не завершився. За ще одну путівку до кваліфікаційного раунду Ліги Європи посперечаються дві найгірші команди з чільної шістки і дві найкращі з іншої. Півфінали з одного матчу призначені на суботу, 25 липня. Спочатку силами поміряються «Колос» — «Дніпро» (17 година), за ними — «Олександрія» — «Маріуполь» (19 година 30 хвилин).

Забув лишень сказати, що сезон завершився хіба для наставників київського «Динамо» на чолі з Олексієм Михайличенком. Увесь тренерський склад віцечемпіонів України відправлений у відставку.

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