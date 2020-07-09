Львівським «шаромижникам» не місце в елітному дивізіоні

Контрольно-дисциплінарний комітет Української асоціації футболу розглянув сьогодні справу за заявою Української професіональної ліги стосовно неявки футбольного клубу «Карпати» на два останні матчі: домашньогого 24-го туру і виїзного 29-го туру із футбольним клубом «Маріполь».

Після розгляду заяви, на підставі статті 9 регламенту Української прем’єр-ліги, були ухвалені кардинальні рішення: зарахувати футбольному клубові «Карпати» поразки за дві підряд неявки на поєдинки без поважних причин і, водночас, вивести львівську команду із числа учасників вітчизняної прем’єр-ліги за озвучене порушення.

Водночас у львівських шаромижників на чолі з Олегом Смалійчуком ще залишається надія зберегти статус професійної команди. Адже Павелко з компанією не удостоїлися вивести «Карпати» із числа професіональних вітчизняних клубів. Чи, іншими словами, існує можливість, що «Карпати» без боротьби візьмуть участь у наступному сезоні в чемпіонаті першої ліги. Куди вони, до речі, чи вже не десятиліття, прагнули потрапити.

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