Літо — ідеальна пора для занять спортом, руховою активністю, для сімейного відпочинку нарешті. Аби такі моменти запам’яталися, більше того — увійшли до сімейних архівів, і започатковується обласний онлайн-фестиваль відеороликів «Мама, тато, я — спортивна сім’я», який розпочнеться в п’ятницю, 10 липня, і триватиме до 31 серпня.

Його організаторами зголосилися стати управління фізичної культури та спорту облдержадміністрації й обласний центр фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх». Щоб стати учасником, потрібно записати відеоролик на вже згадану тему, де ілюструватиметься довільне виконання улюбленого виду рухової активності сім’єю в складі мами, тата, і дітей віком до десяти років. Ще одна обов’язкова умова — відтворення командного сімейного духу.

У доповнення до відео необхідно також заповнити анкету і надіслати її за електронною адресою: tr_sport@ukr.net або через месенджер на Фейсбук-сторінку обласного центру фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» https://www.facebook.com/sport.dlia.vsih/. Зразок анкети, до речі, можна завантажити із сайту управління фізичної культури та спорту ОДА (розділ «Положення»), де також докладно подано всі вимоги до відеоматеріалів, що надсилатимуться.

Найголовніші з них, зокрема, такі: відеоролики повинні бути представлені у цифровому форматі MP4 (тривалість до 120 секунд); колаж та комп’ютерна графіка не допускаються, за винятком необхідної корекції кольору і контрасту. До участі не будуть допущені роботи, де зображено символіку політичних партій, рекламу алкогольних чи тютюнових виробів. Усі подані на фестиваль відеоролики мають бути авторськими. Причому від однієї сім’ї прийматиметься лише один.

Організатори зберігають за собою право на репродукцію всіх відео без обмеження терміну використання.

Роботи будуть розміщені у соціальній мережі Фейсбук на сторінці обласного центру фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх», а інформація та результати — на сайті управління фізичної культури та спорту облдержадміністрації.

Переможців і призерів очікують подарунки — сумки-рюкзаки, рушники і футболки з логотипом «Спорт для всіх».

Фото ОЦФЗН «Спорт для всіх»