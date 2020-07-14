Найсильніші дізналися імена потенційних суперників

Минулої п’ятниці в штаб-квартирі УЄФА в швейцарському Ньоні одне за одним відбулися жеребкування вирішальних стадій Ліги чемпіонів і Ліги Європи. Спочатку імена потенційних суперників дізналися команди, які пробилися до головного європейського клубного турніру.

Отож, в 1/4 фіналу Ліги чемпіонів силами поміряються:

«Реал» (Іспанія) / «Манчестер Сіті» (Англія) — «Ліон» (Франція) / «Ювентус» (Італія);

«Лейпциг» (Німеччина) — «Атлетико» (Іспанія);

«Наполі» (Італія) / «Барселона» (Іспанія) — «Челсі» (Англія) / «Баварія» (Німеччина);

«Аталанта» (Італія) — «Парі Сен-Жермен» (Франція).

В 1/2 фіналу переможець третьої пари прийме переможця першої, а найсильніший із другої — найкращого з четвертої. Причому незіграні поєдинки 1/8 фіналу заплановані на 7—8 серпня, а три завершальні стадії відбудуться на двох стадіонах у португальському Лісабоні: чвертьфінали — 12—15 серпня, півфінали — 18—19 серпня, фінал — 23 серпня на стадіоні Ештадіу да Луш, де своїх суперників приймає «Бенфіка».

Гравці ж донецького «Шахтаря», які пробилися до 1/8 фіналу Ліги Європи, для початку дізналися про те, що повторний домашній поєдинок із німецьким «Вольфсбургом» їхня команда, яка в гостях здолала суперника (2:1), проведе в середу, 5 серпня, на НСК «Олімпійський» у Києві. Початок — о 19 годині 55 хвилин.

У разі ж перемоги за підсумками двох матчів шлях гірників проляже до Німеччини, де з 10 по 21 серпня вісімка найсильніших визначить володаря трофея. Як і в Лізі чемпіонів, переможці трьох завершальних стадій визначатимуться за підсумками однієї зустрічі. В 1/4 фіналу, до речі, на сильнішого в згаданій парі очікуватиме переможець протистояння швейцарського «Базеля» і німецького «Айнтрахта».

Коли ж на цій стадії підопічні Луїша Каштру не зупиняться, то потенційними суперниками в півфіналі можуть стати іспанський «Хетафе», італійський «Інтер», німецький «Байєр» чи шотландський «Глазго Рейнджерс». Матчі 1/4 фіналу заплановані на 10—11 серпня, півфіналу — на 16—17 серпня, а вирішальний поєдинок за трофей — на п’ятницю, 21 серпня.

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