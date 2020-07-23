Не сон, а реальність: Мірча Луческу очолив київське «Динамо»

Через кілька днів після відставки тренерського штабу Олексія Михайличенка столичний клуб шокував чималу частину своїх прихильників. Сьогодні, 23 липня, оголошено, що новим головним тренером київського «Динамо» став 74-річний румунський фахівець Мірча Луческу, який протягом дванадцяти років очолював найбільш принципового суперника біло-синіх — донецький «Шахтар».

Контракт підписаний на два роки з можливістю продовження ще на рік. Тож після чотирирічних мандрів Луческу, який у 2016-му залишив донецький клуб, двічі поспіль поступившись чемпіонським титулом саме динамівцям, повертається у вітчизняний футбол. За цей час містер устиг попрацювати з пітерським «Зенітом», який залишив відразу після того, як команда «Газпрому» виборола лише третє місце в РПЛ, а також із збірною Туреччини, з якою теж успіхів не домігся.

Не можна, звісно, не згадати і про те, що в своєму послужному списку досвідчений тренер має співпрацю з італійськими «Брешиєю» та «Інтером», румунськими «Динамо» і «Рапідом», турецькими «Бешикташем» і «Галатасараєм». Двічі команди під його керівництвом ставали чемпіонами Румунії і Туреччини, вісім разів чемпіонат України вигравав донецький «Шахтар», який зміг за цей же період ще й шість разів стати володарем національного кубку, а в 2009-му — ще й виграти Кубок УЄФА.

Коментуючи призначення, президент київського «Динамо» Ігор Суркіс назвав Луческу одним з найкращих наставників планети. І висловив сподівання, що з приходом його тренерського штабу відродяться переможні традиції команди. А вболівальники будуть оцінювати Мірчу лишень за його результатами.

Натомість щойно призначений наставник «Динамо» розповів про власні амбіції на новій посаді. Передусім скучив за Україною, де домігся надзвичайно успішних результатів. Удячний долі і за те, що потрапив до клубу з великими традиціями, талановитими футболістами. І впевнений, що разом зможуть домогтися суттєвого прогресу. За надану довіру Мірча Луческу вдячний президентові клубу Ігореві Суркісу та вболівальникам. І вірить у те, що всі будуть задоволені досягнутими вже в найближчому майбутньому результатами.

Стосовно ж самих уболівальників, то не всі з них, як уже було сказано на початку матеріалу, однозначно схвалили такий вибір. Скажімо ультрас «Динамо» White Boys Club на своїх сторінках у соціальних мережах чи не блискавично відреагували спеціальною заявою, викликаною призначенням Мірчі Луческу.

— Ми до останнього вірили, — ідеться в ній, — що це якийсь невдалий жарт. Але керівництво клубу, схоже, втратило всі залишки здорового глузду, честі та гідності. Призначення 74-річного тренера, який раніше неодноразово некоректно висловлювався на адресу «Динамо» — це плювок в очі всім його прихильникам. Причому власники клубу вже геть не в тому віці, що не здатні усвідомити наслідки, які таке рішення потягнуть за собою.

Тож і звертаються до всіх працівників київського «Динамо», в яких залишилася хоч крихта самоповаги: все, що вам залишається за нинішньої ситуації, написати на знак протесту заяву про звільнення.

А всіх уболівальників «Динамо» просять стежити за повідомленнями спільноти — акції протесту не змусять себе довго очікувати.

Фото з вільних джерел