Не знехтуйте проханням ентузіастів

Добру справу робить останніми роками міська влада Тернополя, встановлюючи в місцевих парках спортивні майданчики чи осучаснюючи старі. Ось і в парку Національного відродження, відразу за Співочим полем, уже п’ять років милує око мініфутбольний майданчик зі штучним покриттям.

Що приємно, не забули тоді і про прихильників здорового способу життя. Поряд із ним установили і тренажерний комплекс. Він став улюбленим місцем зборів атлетів, які займаються силовими видами. Як із самого ранку, так і післяобідньої пори збирається чимала кількість охочих подбати про красу та силу свого тіла. Сформувалися навіть групи за інтересами зі своїми неформальними лідерами.

До однієї з них пристав й автор цих рядків. Позаймавшись уранці на тренажерах, на власному досвіді відчуваю, який заряд бадьорості щоразу отримую перед початком робочого дня. Особливо, коли з приводу різноманітних вправ на силу, гнучкість чи витривалість тебе консультує такий досвідчений ветеран спорту, як 70-літній Василь Сушко. Адже наш неформальний лідер свого часу серйозно займався важкою атлетикою, гирьовим спортом. І нині його житейська філософія полягає в тому, що для занять фізкультурою та спортом не існує вікових обмежень.

Важко нам не погодитися і з думкою Василя Андрійовича про те, що годилося би, аби добру справу зі встановлення тренажерного комплексу в парку поруч із майданчиком зі штучним покриттям представники міської влади продовжили і надалі. Адже під час дощів чи снігопадів на ґрунтовому покритті під тренажерами утворюються калюжі, стає настільки слизько, що недовго і травмуватися.

Тому в груп здоров’я з парку Національного відродження ще одне велике прохання: не такі вже й значні кошти потрібні, аби на тренажерному комплексі викласти бруківку. А над ним встановити ще й прозоре покриття. Тоді би вже точно майданчик був би пристосований для занять фізкультурників цілорічно.

І люди, без сумніву, скажуть вам за це щире «дякую».

Р. ВІТРАК.

На фото: Василь СУШКО з однодумцями під час занять на тренажерному комплексі.

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