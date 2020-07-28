Нові правила для подання повідомлення за формою №20—ОПП

Міністерство фінансів України наказом від 24 червня 2020 року за номером 323, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 1 липня 2020 року за номером №606/34889, затвердило зміни до Порядку обліку платників податків і зборів. Цей наказ, як повідомили в головному управлінні ДПС у Тернопільській області, набрав чинності з 27 липня 2020 року.

Згаданим наказом, зокрема, удосконалено порядок подання повідомлення про об’єкти оподаткування або об’єкти, пов’язані з оподаткуванням або через які проводиться діяльність за формою №20—ОПП.

Уточнено, що в повідомленні за формою №20—ОПП надається інформація про всі об’єкти оподаткування, що є власними, орендованими або переданими в оренду.

Під час надання повідомлень за формою №20—ОПП застосовується принцип укрупнення інформації, яка надається про об’єкт оподаткування (наприклад, якщо подається інформація про об’єкти оподаткування — офіс, склад, склад-магазин, розташовані в одному офісному центрі за однією адресою, достатньо надати інформацію за одним із типів об’єктів оподаткування, зазначивши у найменуванні: офіс, склад, склад-магазин).

Принцип укрупнення інформації не застосовується під час надання інформації про об’єкти рухомого та нерухомого майна, які підлягають реєстрації у відповідному державному органі з отриманням відповідного реєстраційного номера (наприклад, у повідомленні за формою №20—ОПП надається інформація і про земельну ділянку, і про об’єкт нежитлової нерухомості, що розташований на такій земельній ділянці).

Інформація про однотипні (за видом, використанням, станом та видом права власності) автомобільні транспортні засоби, які не є пунктами пересувної роздрібної торгівлі, громадського харчування або послуг, інших ніж пасажирські та вантажні перевезення, може бути подана в повідомленні за формою №20—ОПП як узагальнена з типом об’єкта оподаткування «автомобільні транспортні засоби» та зазначенням кількості таких транспортних засобів в графі «Реєстраційний номер об’єкта оподаткування».

Повідомлення за формою №20—ОПП з інформацією про об’єкти оподаткування, які зареєстровані у відповідному державному органі без присвоєння реєстраційного номера (кадастрового номера, реєстраційного номера об’єкта нерухомого майна), подаються до контрольного органу за основним місцем обліку в паперовому вигляді з доданням копії документа, що підтверджує реєстрацію об’єкта оподаткування у відповідному державному органі. У такому разі графа 12 «Реєстраційний номер об’єкта оподаткування» повідомлення за формою №20—ОПП не заповнюється.

Платники податків можуть переглянути інформацію про об’єкти оподаткування та контрольні органи, в яких платник податків перебуває на обліку за неосновним місцем обліку, в приватній частині електронного кабінету.

Фото сектору комунікацій ГУ ДПС у Тернопільській області