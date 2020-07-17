Очікувані показники суттєво перевищені

Упродовж шести місяців цього року суб’єкти господарювання та громадяни Тернопільщини сплатили 43 мільйони 6,9 тисячі гривень податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки. Про це повідомили в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Надходження платежу перевищили очікувану сплату на 32,1 відсотка або на десять мільйонів 459,8 тисячі гривень. Приріст же до торішніх січня-червня склав 5,5 відсотка або два мільйони 232,5 тисячі гривень.

Варто зазначити, що юридичні особи сплатили 33 мільйони 152,6 тисячі гривень податку на нерухомість, що на 610,6 тисячі більше, ніж торік. Додатково місцеві скарбниці отримали від них дев’ять мільйонів 941,9 тисячі гривень цього платежу — адже його надійшло на 42,8 відсотка більше очікуваного. Фізичні особи перерахували за нерухомість дев’ять мільйонів 854,4 тисячі гривень, що на 5,5 відсотка або на 518 тисяч гривень більше, ніж очікувалося. Натомість приріст до аналогічного торішнього періоду склав 19,7 відсотка або один мільйон 621,8 тисячі гривень.

Лише впродовж червня місцеві скарбниці отримали дев’ять мільйонів 785,2 тисячі гривень податку на нерухоме майно. Порівняно з аналогічним торішнім періодом надходження зросли на два мільйони 425,9 тисячі гривень.

Фото сектору комунікацій ГУ ДПС у Тернопільській області