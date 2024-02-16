Січневі надходження податку на нерухоме майно від жителів Тернопільщини

Упродовж січня цього року власники нерухомості сплатили до місцевих бюджетів Тернопільщини35 мільйонів 2,4 тисячі гривень податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки. Це на 1,6 мільйона більше, ніж торік у січні.

Основна сума сплаченого платежу припадає на власників нерухомості — юридичних осіб. Вони спрямували на розвиток територіальних громад краю майже 28,2 мільйона гривень податку на нерухоме майно.

Жителі області перерахували за нерухомість протягом січня 6,8 мільйона гривень цього платежу.

Податківці нагадали, що надходження від податку на нерухоме майно у повній сумі спрямовуються до місцевих бюджетів, тож є одними з важливих платежів громад, що їх формують. Ставку податку на нерухомість встановлюється органами місцевого самоврядування залежно від типу об’єктів та їх місцезнаходження у відсотках до мінімальної заробітної плати, встановленої на перше січня звітного року, та не може перевищувати 1,5 відсотка за один квадратний метр.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області