Олексій ЛЮБЧЕНКО: «Українці, попри карантин, відповідальні та сплачують податки»

У першому півріччі 2020 року платники податків сплатили 54,3 мільярда гривень податку на доходи фізичних осіб. Про це в інтерв’ю виданню «Цензор.НЕТ» . розповів голова Державної податкової служби України Олексій Любченко.

Торік цей показник складав 51,2 мільярда. Тобто порівняно з минулим роком, навіть незважаючи на карантинні обмеження через коронавірусну хворобу, надходження зросли більш ніж на три мільярди гривень.

— Триває робота з платниками, — зазначив Олексій Любченко. — Люди розуміють, що немає де взяти готівку, щоб виплачувати зарплатню «в конвертах». Необхідно нараховувати зарплату, а легкого доступу до готівки немає. Доводиться нараховувати офіційно».

Очільник податкової служби також повідомив про те, що виконання плану з податку на доходи фізичних осіб у червні становило 106 відсотків, з єдиного соціального внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування — 117,5 відсотка.

— Українці, попри карантин, є відповідальними та сплачують податки, — наголосив Олексій Любченко. — Зростання надходжень фіксується і з податку на додану вартість. Торік у червні країна отримала до бюджету 4,6 мільярда гривень ПДВ, а нині — 8,5 мільярда. Перевиконання склало 4 мільярди гривень, тобто майже в 1,9 рази більше.

Олексій Любченко також зазначив, що в податковій уже є прогноз показників надходжень до бюджету за липень. А тому наразі вже триває робота по виконанню завдань серпня.

Фото сектору комунікацій ГУ ДПС у Тернопільській області