Оновлено довідники податкових пільг

Повідомлення головного управління ДПС у Тернопільській області. Про оновлення довідників податкових пільг.

Станом на перше липня 2020 року ДПС України оприлюднила:

— довідник податкових пільг за номером 99/1, що є втратами доходів бюджету;

— довідник інших податкових пільг за номером 99/2.

У вказаних довідниках надано перелік пільг із податку на прибуток, плати за землю, ПДВ, акцизного податку, податку на нерухоме майно, місцевих податків та зборів, державного мита. Також позначено початок та кінець дії пільг.

Довідники розміщено на офіційному вебпорталі ДПС України за посиланням: https://tax.gov.ua/dovidniki–reestri–perelik/dovidniki-/54005.html.

Фото сектору комунікацій ГУ ДПС у Тернопільській області