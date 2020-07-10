Оцінили перевагу електронних сервісів

У першому півріччі цього року 78213 наших краян відвідали сімнадцять центрів обслуговування платників органів ДПС Тернопільської області. Порівняно з аналогічним торішнім періодом кількість візитерів суттєво зменшилася — все ще тривають карантинні обмеження в зв’язку із запобіганням поширенню коронавірусної інфекції.

Упродовж січня-червня працівники податкового відомства надали 45677 адміністративних послуг, що на 15469 менше, ніж торік. Відрадно, що за час карантину наші земляки змогли оцінити переваги ряду електронних сервісів, запроваджених податковою службою. Адже отримати чимало послуг можна в електронному кабінеті.

Найбільше адміністративних послуг надали в Тернопільському управлінні — 15367 (33,7 відсотка). Трохи менше в Кременецькому — 8960 (19,6%) та Чортківському управліннях — 7282 (15,9%). У Теребовлянському, Козівському управліннях та ГУ ДПС в області надали відповідно 6603 (14,5%), 4555 (9,9%), 2910 (6,4%) адміністративних послуг.

Найчастіше відвідувачі бажали отримати картку платника податків та внести до паспорта громадянина України дані про реєстраційний номер облікової картки платника податків. Цією послугою скористався 13501 житель Тернопільщини. Це складає 29,6 відсотка від загальної кількості наданих адміністративних послуг. Значну кількість послуг було надано з видачі відомостей із Державного реєстру фізичних осіб — платників податків про суми виплачених доходів та утриманих податків — 13212 (28,9%), реєстрації платником єдиного податку — 3408 (7,5%), надання витягів із реєстру платників єдиного податку — 3359 (7,4%), реєстрації книги обліку доходів та книги обліку доходів і витрат платникам єдиного податку — 2730 (6%).

У приміщенні ЦОП Тернопільської ОДПІ працівники сектору реєстрації користувачів управління (центру) сертифікації ключів ІДД ДПС України надають послуги з безкоштовної видачі посилених сертифікатів відкритих ключів електронного цифрового підпису для юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадян. Упродовж двох кварталів 2020 року працівники підрозділу згенерували 13942 відкритих ключів електронного цифрового підпису. А це більш ніж удвічі перевищує кількість виданих таких ключів у січні-червні 2019 року.

Фото сектору комунікацій ГУ ДПС у Тернопільській області