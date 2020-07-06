Пам’ятайте про терміни сплати

Відповідно до підпункту 268 прим.1.5.1 пункту 268 прим.1.5 статті 268 прим.1 розділу ХІІ Податкового кодексу України (ПКУ) сума збору за місця для паркування транспортних засобів, обчислена відповідно до податкової декларації за звітний (податковий) квартал, сплачується щоквартально, у визначений для квартального звітного (податкового) періоду строк, за місцезнаходженням об’єкта оподаткування. Про це нагадали в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.



Податкові декларації за базовий звітний (податковий) період, що дорівнює календарному кварталу подаються протягом сорока календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) кварталу (підпункт 49.18.2 пункту 49.18 статті 49 ПКУ).

Згідно ж із першим абзацом пункту 57.1 статті 57 ПКУ платник податків зобов’язаний самостійно сплатити суму податкового зобов’язання, зазначену в поданій ним податковій декларації, протягом десяти календарних днів, що настають за останнім днем відповідного граничного строку, передбаченого ПКУ для подання податкової декларації, крім випадків, встановлених ПКУ.

Якщо граничний строк сплати податкового зобов’язання припадає на вихідний або святковий день, останнім днем сплати податкового зобов’язання вважається операційний (банківський) день, що настає за вихідним або святковим днем (тринадцятий абзац пункту 57.1).

Фото сектору комунікацій ГУ ДПС у Тернопільській області