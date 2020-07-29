Повернули заборговану зарплату

Майже 13,4 мільйона гривень заборгованої зарплати виплатили в січні-червні цього року 106 підприємств Тернопільщини. Таким є результат індивідуальної роз’яснювальної роботи, яку провели фахівці головного управління ДПС в області з керівниками юридичних осіб-боржників.

Загалом до просвітницького діалогу було запрошено 108 керівників. Відтак працівникам виплатили зарплатний борг, а бюджети отримали 3,3 мільйона гривень податку на доходи фізичних осіб та 2,2 мільйона єдиного внеску.

Оскільки податок на доходи — основа надходжень місцевих бюджетів, то органи місцевої влади долучалися до спільної роз’яснювальної роботи з податківцями. З початку цього року на спільних з органами місцевої влади засіданнях комісій заслухали керівників дев’ятьох підприємств, які допустили заборгованість із виплати заробітної плати, податку на доходи фізичних осіб та єдиного соціального внеску. Після цього восьмеро з них виплатили 6,1 мільйона гривень заборгованої зарплати, 83,5 тисячі гривень податку на доходи фізичних осіб та 776,6 тисячі гривень єдиного внеску.

На засіданнях комісій заслухали також керівників 59 підприємств та організацій, на яких заробітна плата виплачувалася в мінімальному чи нижче мінімального розмірах. Тож 56 підприємств підвищили рівень виплати заробітної плати. Відтак до бюджетів додатково надійшло 328,4 тисячі гривень податку на доходи фізичних осіб та 648,6 тисячі гривень єдиного внеску.

Роз’яснювальна робота щодо необхідності підвищення рівня оплати праці проводилася також із 486 підприємствами та організаціями краю. Позитивний результат у тому, що 461 із них підвищив рівень виплати заробітної плати, а бюджети отримали 2,3 мільйона гривень податку на доходи фізичних осіб та 2,7 мільйона гривень єдиного внеску додатково.

До суб’єктів господарювання, які виплачували заробітну плату та інші доходи громадянам із порушенням вимог податкового та іншого законодавств (єдиний внесок), застосовані контрольно-перевірні заходи. Впродовж першого півріччя перевірили 19 юридичних осіб і 18 приватних підприємців. Порушникам нарахували 6,6 мільйона гривень податків та зборів (штрафних санкцій та пені), у тому числі 4,9 мільйона податку на доходи фізичних осіб, 486 тисяч єдиного соціального внеску та 351,5 тисячі гривень військового збору.

Фото сектору комунікацій ГУ ДПС у Тернопільській області