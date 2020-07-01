Позапланова документальна перевірка на підставі заяви платника податків

Пунктом 78.1 статті 78 Податкового кодексу України (ПКУ) визначено підстави, за наявності яких проводиться документальна позапланова перевірка. Про це нагадали в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Обмеження у підставах проведення перевірок платників податків, визначені ПКУ, не поширюються на перевірки, що проводяться на звернення платника податків (перший абзац пункту 78.2 статті 78 ПКУ).

Підпунктом 19 прим.1.1.1 пункту 19 прим.1.1 статті 19 прим.1, статтею 19 прим.3 ПКУ визначено перелік функцій контрольних органів, визначені підпунктом 41.1.1 пункту 41.1 статті 41 ПКУ, та державних податкових інспекцій. Функцію контрольно-перевірочної роботи закріплено виключно за контрольними органами обласного та центрального рівнів.

Контрольними органами є податкові органи (центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, його територіальні органи) щодо дотримання законодавства з питань оподаткування (крім випадків, визначених підпунктом 41.1.2 пункту 41.1 статті 41 ПКУ), законодавства з питань сплати єдиного внеску, а також щодо дотримання іншого законодавства, контроль за виконанням якого покладено на центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, чи його територіальні органи (підпункт 41.1.1 пункту 41.1 статті 41 ПКУ).

Про проведення документальної позапланової перевірки керівник (його заступник або уповноважена особа) контрольного органу приймає рішення, яке оформлюється наказом (перший абзац пункту 78.4 статті 78 ПКУ).

Тобто на підставі поданої заяви платника податків про проведення перевірки після прийняття рішення керівника контрольного органу, яке оформлюється наказом, проводиться документальна позапланова перевірка.

Поряд з цим, контрольним органам забороняється проводити документальні позапланові перевірки, які передбачені підпунктами 78.1.1, 78.1.4, 78.1.8 пункту 78.1 статті 78 ПКУ, у разі, якщо питання, що є предметом такої перевірки, були охоплені під час попередніх перевірок платника податків (другий абзац пункту 78.2 статті 78 ПКУ).

Фото сектору комунікацій ГУ ДПС у Тернопільській області