Про податковий борг дізнайтеся із вебпорталу ДПС

Законом України від 16 січня 2020 року за номером 466-IX «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо вдосконалення адміністрування податків, усунення технічних та логічних неузгодженостей у податковому законодавстві» внесені зміни до пункту 35.4 статті 35 Податкового кодексу України щодо порядку сплати податків та зборів. Про це повідомили в управлінні по роботі з податковим боргом головного управління ДПС у Тернопільській області.

Передбачається, що платник матиме змогу перевірити стан розрахунків із бюджетом на офіційному сайті центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, де щоденно буде висвітлюватися інформація щодо суб’єктів господарювання, які мають податковий борг, із зазначенням керівників таких суб’єктів господарювання та сум податкового боргу в розрізі платежів та територіальних органів центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, із зазначенням керівників таких територіальних органів.

Окрім цього, вже сьогодні платники податків можуть отримати інформацію про наявність або відсутність у них податкового боргу, використавши електронний кабінет, зайти до якого можна за адресою: http://cabinet.tax.gov.ua, а також через офіційний вебпортал ДПС. Приватна частина електронного кабінету через режим «Стан розрахунків з бюджетом» відображає зведену інформацію станом на момент звернення, що містить наступну інформацію по кожному виду платежу: орган ДПС, назва податку (платежу), платіж (код), МФО банку, бюджетний рахунок та по кожному виду податку (платежу) на поточну дату, нараховано/зменшено, сплачено до бюджету, пеня, недоїмка, переплата, залишок несплаченої пені. Суми заборгованості перед бюджетом позначені червоним кольором.

До приватної частини електронного кабінету вхід здійснюється після проходження електронної ідентифікації онлайн із використанням кваліфікованого електронного підпису, отриманого в будь-якого кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг або через інтегровану систему електронної ідентифікації — id.gov.ua (MobileID та BankID).

Фото сектору комунікацій ГУ ДПС у Тернопільській області