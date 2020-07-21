Ще одна нагорода знайшла героя

Минулого тижня «ВЖ плюс» повідомляло про те, що квартетові українських біатлоністів на чолі з нашим земляком Дмитром Підручним надіслали золоті медалі за перемогу в чоловічій естафеті на чемпіонаті Європи 2015 року в естонському Отепя. Справедливість було відновлено через п’ять років, оскільки під час згаданих стартів одного з команди росіян, які фінішували на кілька секунд швидше, впіймали на вживанні допінгу.

А на початку вже цього тижня ще одна нагорода знайшла, так би мовити, свого героя. За перемогу в гонці переслідування на торішньому чемпіонаті світу з біатлону тернопільський динамівець Дмитро Підручний, окрім традиційних відзнак Міжнародного союзу біатлоністів, був ще й гідно пошанований нашою державою. За видатні успіхи нашому землякові присвоїли звання «Заслужений майстер спорту», а також нагородили орденом «За заслуги» III ступеня.

Указ президента України про нагородження Дмитра Підручного державною нагородою, до речі, був підписаний ще на початку року. Проте через карантинні обмеження відомий спортсмен лише днями зміг отримати заслужену відзнаку. Вручення ордена відбулося в Тернопільській обласній державній адміністрації в понеділок. Привітали динамівця очільник ОДА Володимир Труш і начальник ГУНП у Тернопільській області Олександр Богомол, який є головою осередку ФСТ «Динамо» в нашому краї.

— Хоча нагороди довелося очікувати доволі довго, — зізнався Дмитро Підручний, — розумів, звісно, що під час карантину потрібно дотримуватися певних обмежень. Утім, навіть попри них, не припиняв тренуватися, розпочавши цілеспрямовану підготовку до майбутнього сезону. Сподіваюся ще не раз домогтися того, аби після моїх виступів на міжнародній арені замайорів прапор і пролунав Гімн України.

На фото: орден «За заслуги» III ступеня Дмитрові ПІДРУЧНОМУ вручили Володимир ТРУШ та Олександр БОГОМОЛ.

Фото із сайту ГУНП у Тернопільській області