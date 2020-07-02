Старти любителів їзди пересіченою місцевістю

Тернопільські міський центр фізичного здоров’я населення та осередок Федерації велосипедного спорту України, як і анонсували, вперше цього року провели минулої суботи традиційні змагання з велосипедного спорту крос-кантрі Lemon race. На прокладеній у кутківецько-пронятинському лісі трасі довжиною дев’ять кілометрів прихильники гірського велосипеда мали можливість продемонструвати свою майстерність у перегонах на одне або три кола.

На коротшому із цих відрізків серед атлетів віком від 18-ти до 39-ти років не було рівних Михайлові Гаркачу та відомій майстрині цього виду велоспорту Анастасії Годі. А серед ветеранів першим фінішу дістався Микола Старовєров. Не приховували позитивних емоцій і призери — Володимир Будний з Андрієм Бобаком, Христина Сеньк з Оксаною Павук, Олег Пастушин із Віктором Німченком.

А в змаганнях на витривалість три кола дистанції серед дорослих принесли успіх Василеві Морозову, Сергієві Пясецькому та Андрієві Шапошникову, серед ветеранів — Олегові Шемпулі, Вікторові Литвину і Миколі Шманьову.

І, звісно, під час змагань дорослих організатори не забули й про дитячі велоперегони. Малеча, яка взяла участь у «Крутих віражах», змагалася на коротких дистанціях.

На фото: під час змагань із велосипедного крос-кантрі.

Фото Тернопільського міського центру фізичного здоров’я населення