Перші в цьому році всеукраїнські шосейні велосипедні перегони нещодавно відбулися в Білій Церкві на Київщині. Найсильніші вітчизняні майстри їзди на двоколісному протягом трьох днів змагалися за нагороди чемпіонату України в олімпійських видах програми та в командній гонці.

Вельми вдало ці перегони склалися для наших земляків, якими опікується заслужений тренер України Володимир Павелко. Всі повернулися додому з нагородами різного ґатунку. Насамперед варто відзначити Віталія Гриніва, Владислава Щербаня і Назара Покойового, які разом із киянином Романом Гладишем завоювали срібні медалі в чоловічій командній гонці на час. На відрізку довжиною 52,8 кілометра вони лише дев’ятьма секундами поступилися збірній Миколаївської області.

В аналогічній командній гонці юніорів нагороди такої ж проби удостоївся Юрій Щербань, який фінішував лише на дві секунди пізніше переможця.

Не гірше виступили наші земляки і в індивідуальній гонці на час. Квартет у складі Віталія Гриніва, Владислава Щербаня, Назара Покойового та Артема Авдаляна знову став другим у командному заліку суперечки дорослих. І знову від них не тільки не відстав, а й випередив юніор Юрій Щербань. Виборов «срібло» й особисто, й у командному заліку. А його команда удостоєна відзнак за третє місце.

Одним словом, не залишається нічого іншого, як сказати: «Так тримати!».

Фото з архіву В. ПАВЕЛКА