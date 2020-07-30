ЦОПи запрацювали з послабленням обмежень

Починаючи з 27 липня цього року, Центри обслуговування платників головного управління ДПС у Тернопільській області відкрили свої двері для відвідувачів. На період дії карантину, ЦОПи працюють із 8-ї до 17-ї години (в п’ятницю — до 15 години 45 хвилин) з обідньою перервою з 12 години до 12 години 45 хвилин.

Варто також мати на увазі, що адміністративні послуги надають з 10 години. При цьому всі, як відвідувачі, так і працівники установи зобов’язані дотримуватися маскового режиму. Кожні дві години триватимуть 10—15-хвилинні технічні перерви для санітарної обробки та провітрювання приміщень.

Із метою власної безпеки та недопущення поширення коронавірусної інфекції, платники мають право заходити в ЦОП тільки в захисній масці, рукавичках, продезинфікувавши перед тим руки. Візитерам з ознаками інфекційних захворювань та без масок вхід заборонено. Проте вони можуть звернутися пізніше або отримати послугу в електронному вигляді.

Обмежено також одночасне перебування людей у залах обслуговування ЦОП залежно від кількості робочих місць: на одного працівника — один відвідувач. Тим, хто очікує дозволу на вхід, необхідно дотримуватися відстані не менше ніж 1,5 метра один від одного.

Прийом усієї вхідної кореспонденції, в тому числі заяв на отримання послуг, здійснюється виключно через скриньки або через режим листування в електронному кабінеті у форматі pdf (обмеження 2 МБ) та поштою.

Фото сектору комунікацій ГУ ДПС у Тернопільській області