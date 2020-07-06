Вагоме наповнення місцевих скарбниць

Упродовж січня-червня 2020 року до місцевих бюджетів краю надійшло два мільярди 19,5 мільйона гривень податкових платежів. Про це повідомив начальник головного управління ДПС у Тернопільській області Іван Пунько.

— Незважаючи на труднощі для ведення підприємницької діяльності у час карантинних обмежень, бізнесу все ж удалося сплатити податкові платежі у належному розмірі та своєчасно, —деталізував очільник податкового відомства. — Відтак місцеві скарбниці отримали фінанси на розвиток територіальних громад. Порівняно з аналогічним торішнім періодом надходження зросли на 4,1 відсотка або на 79,9 мільйона гривень.

Посадовець зазначив, що основними джерелами наповнення місцевих скарбниць є податок на доходи фізичних осіб, єдиний податок, плата за землю, податок на нерухому майно. За пів року, скажімо, територіальні громади отримали один мільярд 388,6 мільйона гривень податку на доходи фізичних осіб, що на 3,5 відсотка або на 47,3 мільйона більше, ніж торік у січні-червні.

Наступний за рівнем надходжень — єдиний податок. Особи, які перебувають на спрощеній системі оподаткування, сплатили до бюджетів 325,4 мільйона гривень, що більше за торішні шість місяців на 11,8 відсотка або на 34,4 мільйона гривень. До того ж додатково скарбниці отримали 19,5 мільйона гривень єдиного податку, адже суб’єкти господарювання сплатили цього платежу на 6,4 відсотка більше, ніж очікувалося.

До місцевих скарбниць також спрямували 150,8 мільйона гривень плати за землю та 43 мільйони гривень податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки.

Фото сектору комунікацій ГУ ДПС у Тернопільській області