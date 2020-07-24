Як списуватимуться борги з єдиного внеску?

За заявою фізичних осіб-підприємців підлягають списанню несплачені станом на 3 червня 2020 року суми недоїмки з єдиного внеску за період із першого січня 2017 року до 3 червня 2020 року, а також штрафи та пеня, нараховані на ці суми недоїмки, якщо такими платниками не отримано дохід (прибуток) від їх діяльності, що підлягає обкладенню податком на доходи фізичних осіб. Про це нагадали в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Умовою списання боргу є подання до першого вересня 2020 року (90 днів із дня набрання чинності Закону України від 13 травня 2020 року за номером 592 «Про внесення змін до Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» щодо усунення дискримінації за колом платників»):

— державному реєстратору за місцезнаходженням реєстраційної справи підприємця — заяви про державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності,

— до податкового органу — звітності з єдиного внеску за період із першого січня 2017 року до дня набрання чинності згаданого Закону №592. Зазначена звітність подається у випадку, якщо вона не була подана раніше.

Податківці також звернули увагу на те, що списання за заявою платника суми недоїмки з єдиного внеску, штрафів та пені, нараховані на суми недоїмки здійснюється фізичним особам-підприємцям (окрім фізичних осіб-підприємців, які обрали спрощену систему оподаткування), якщо такими платниками з першого січня 2017 року не отримано дохід (прибуток) від їх діяльності, що оподатковується податком на доходи фізичних осіб.

Отже, списання боргу з єдиного внеску підприємцям — платникам єдиного податку не передбачено.

Фото сектору комунікацій ГУ ДПС у Тернопільській області