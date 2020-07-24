За порушення — трикратний коефіцієнт рентабельності

Відповідно до пункту 252.16 статті 252 Податкового кодексу України (ПКУ) розрахункова вартість товарної продукції гірничого підприємства визначається за сумою витрат, обчислених згідно з пунктами 252.11—252.15 цієї статті та коефіцієнта рентабельності гірничого підприємства, що визначений у протоколах Державної комісії України по запасах корисних копалин. На це звернули увагу в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

У випадку порушення гірничими підприємствами строку регулярної повторної геолого-економічної оцінки запасів корисних копалин ділянки надр передбачено застосування коефіцієнта рентабельності гірничого підприємства, що дорівнює трикратному розміру облікової ставки Національного банку України.

У другому кварталі 2020 року діяли три облікові ставки: 10, 8 та 6 відсотків, затверджені рішеннями Правління Національного банку України від 12 березня 2020 року за номером 172-рш, від 23 квітня 2020 року за номером 289-рш, від 11 червня 2020 року за номером 397-рш відповідно.

Тривалість дії облікової ставки: 10 відсотків — 23 дні (01.04.2020 — 23.04.2020); 8 відсотків — 49 днів (24.04.2020 — 11.06.2020); 6 відсотків — 19 днів (12.06.2020 — 30.06.2020).

Для нарахування податкових зобов’язань із рентної плати необхідно обчислити розмір середньозваженої облікової ставки за другий квартал 2020 року, який відповідає 8,09 відсотка ((10 відс. х 23 дні + 8 відс. х 49 днів + 6 відс. х 19 днів)/91).

Тобто платники рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин, які порушили строк регулярної геолого-економічної оцінки запасів корисних копалин у межах ділянок надр, на які їм надано спеціальні дозволи на користування надрами, обчислюють податкові зобов’язання з рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин за другий квартал 2020 року із застосуванням коефіцієнта рентабельності гірничого підприємства у розмірі 24,27 відсотка — трикратному розмірі середньозваженої облікової ставки.

Фото сектору комунікацій ГУ ДПС у Тернопільській області