За порушення законодавства з єдиного внеску діє адміністративна відповідальність

Відповідно до статті 26 Закону України від 8 липня 2010 року за номером 2464-VI «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» із змінами та доповненнями посадові особи платників єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування несуть адміністративну відповідальність за порушення порядку нарахування, обчислення і строків сплати єдиного внеску, неподання, несвоєчасне подання, подання не за встановленою формою звітності щодо єдиного внеску. Про це нагадали в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

За порушення порядку нарахування, обчислення і строків сплати єдиного внеску, неподання, несвоєчасне подання, подання не за встановленою формою звітності з єдиного внеску до посадових осіб підприємств, установ застосовується відповідальність відповідно до статті 165 прим.1 Кодексу України про адміністративні правопорушення (КУпАП).

Згідно з пунктом 9 прим.11.1 розділу VIII «Прикінцеві та перехідні положення» згаданого Закону тимчасово штрафні санкції, визначені одинадцятою частиною його статті 25, не застосовуються за наступні порушення, вчинені щодо періодів з 1 по 31 березня 2020 року по останній календарний день місяця (включно), в якому завершується дія карантину, встановленого Кабінетом міністрів України на всій території України з метою запобігання поширенню на території України коронавірусної хвороби (COVID-19): несвоєчасна сплата (несвоєчасне перерахування) єдиного внеску; неповна сплата або несвоєчасна сплата суми єдиного внеску одночасно з видачею сум виплат, на які нараховується єдиний внесок (авансових платежів); несвоєчасне подання звітності, передбаченої Законом, до контрольних органів.

Окрім того, протягом періодів з 1 березня по останній календарний день місяця (включно), в якому завершується дія карантину, платникам єдиного внеску не нараховується пеня, а нарахована пеня за ці періоди підлягає списанню (пункт 9 прим.11.2 розділу VIII «Прикінцеві та перехідні положення» Закону).

Враховуючи сказане, до платників єдиного внеску на період дії карантину не застосовуються штрафні санкції та не нараховується пеня за неповну сплату або несвоєчасну сплату сум єдиного внеску і несвоєчасне подання звітності, проте відсутня норма щодо звільнення від адміністративної відповідальності за зазначені порушення.

Фото сектору комунікацій ГУ ДПС у Тернопільській області