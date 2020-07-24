Задекларували більше доходів, аніж торік

Незвична деклараційна кампанія 2020 року, яка тривала впродовж шести місяців до першого липня, завершилася. Подібне було зумовлено карантинними обмеженнями в зв’язку з поширенням коронавірусної інфекції.

Упродовж січня-червня 7794 жителі Тернопільщини подали декларації про отримані торік доходи. При цьому 4630 декларантів зобов’язані були це зробити, оскільки отримували неоподатковані доходи. Решта ж 3315 осіб вирішили скористатися своїм правом на податкову знижку.

Задекларували наші краяни 379,7 мільйона гривень доходів, що на 22,5 мільйона більше, ніж торік. Загальна ж сума самостійно нарахованих податкових зобов’язань із податку на доходи фізичних осіб склала 11 мільйонів гривень. Декларантам також нарахували до сплати 2,1 мільйона гривень військового збору.

Найчастіше жителі Тернопільщини збагачувалися завдяки доходам від спадщини чи дарування. Про отримання таких доходів заявили 1184 особи. Продаж нерухомості та рухомого майна став підставою для подання декларації 628-ми краян. Ще 297 осіб задекларували доходи від незалежної професійної діяльності, а 211 — від здавання в найм власного майна. Інвестиційні прибутки принесли доходи 33 жителям області. Іноземні доходи задекларували 45 краян.

Найбільше податку на доходи фізичних осіб сплатять особи, які отримали подарунки та спадщину і доходи від незалежної професійної діяльності — відповідно вісім і 5,2 мільйона гривень. Ті, хто продав торік свою нерухомість або рухоме майно, сплатять 1,6 мільйона гривень податку. Ще три мільйони перерахують до скарбниць громадяни, які отримали іноземні доходи.

Фото сектору комунікацій ГУ ДПС у Тернопільській області