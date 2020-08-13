…А фінал знову планують провести в Тернополі

Виконавчий комітет Української асоціації футболу затвердив регламент Кубка України сезону 2020—2021 років. Турнір складатиметься із семи етапів, серед яких два попередніх і шість стадій, починаючи з 1/16 фіналу.

Головна несподіванка змагань за другий за значимістю трофей вітчизняного футболу — чинні володар кубка (київське «Динамо») і чемпіон України (донецький «Шахтар») розпочнуть боротьбу, починаючи з 1/4 фіналу.

Натомість перший попередній етап заплановано провести вже 26—29 серпня. Участь у ньому візьмуть володар і фіналіст кубка України серед аматорських колективів, команди першої і другої ліг ПФЛ України. Базова дата проведення другого попереднього етапу — 16 вересня. Причому до переможців першого, згідно зі схемою проведення турніру, приєднаються гірші за рейтингом команди Української прем’єр-ліги. Аналогічно і з 1/16 фіналу, призначеною на 30 вересня, та з 1/8 фіналу, яка буде проведена 2 грудня. В обох випадках, до тих, хто завоює право продовжити боротьбу, знову приєднуватимуться окремі команди елітного дивізіону.

А три завершальні стадії відбудуться вже в 2021 році. У чвертьфіналі (3 березня), як уже було сказано, до переможців 1/8 фіналу приєднаються «Динамо» і «Шахтар». Півфінальні поєдинки заплановані на 21 квітня. А вирішальний поєдинок за почесний трофей знову запланували провести в Тернополі — 12 травня 2021 року.

Усі етапи кубкового турніру складатимуться з одного матчу. Перед кожним проводитиметься сліпе жеребкування. Господарем поля буде нижча за рангом команда. Якщо ж зустрічатимуться колективи однієї ліги, то господарем стане команда, яка має непарний номер при жеребкуванні, а також має стадіон відповідної категорії для цього етапу змагань.

Остаточно структуру проведення змагань і кількість учасників буде визначено після того, як ПФЛ України сформує склад учасників першої і другої ліг.

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