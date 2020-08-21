Акцизний податок у світлі малої податкової реформи

Головне управління ДПС у Тернопільській області продовжує цикл роз’яснень нововведень, передбачених Законом України від 16 січня 2020 року за номером 466 «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо вдосконалення адміністрування податків, усунення технічних та логічних неузгодженостей у податковому законодавстві». Ці законодавчі норми набрали чинності 23 травня 2020 року.

Скажімо, для платників акцизного податку передбачено:

— приводяться норми Податкового кодексу України у відповідність до Закону України «Про ринок електричної енергії» в частині:

*виключення з переліку платників акцизного податку оптового постачальника електричної енергії;

*уточнення визначення платника акцизного податку – виробника електричної енергії (виробники електричної енергії, які мають ліцензію на право здійснення підприємницької діяльності з виробництва електричної енергії і продають її на ринку електричної енергії (п.п. 212.1.13 п. 212.1 ст. 212 Кодексу);

— встановлено, що операції з передачі:

*в межах одного підприємства електроенергії, виробленої на об’єктах електроенергетики, не є об’єктом оподаткування акцизним податком,

*для власного споживання в межах одного підприємства електроенергії, виробленої на цьому підприємстві, не підлягають оподаткуванню акцизним податком;

— доповнюється перелік підакцизних товарів тютюновмісним виробом для електричного нагрівання (ТВЕН) за допомогою підігрівача з електронним управлінням;

— надається визначення термінів «електронна сигарета» та «рідини, що використовуються в електронних сигаретах»;

— встановлено ставку акцизного податку на рідини, що використовуються в електронних сигаретах (3000 гривень за 1 літр), та визначено порядок їх оподаткування, також запроваджено маркування ємності (упаковки) з рідинами, що використовуються в електронних сигаретах, марками акцизного податку;

— для тютюновмісних виробів для електричного нагрівання (ТВЕН) за допомогою підігрівача з електронним управлінням (код УКТ ЗЕД 2403 99 90 10) встановлено окрему, відмінну від інших видів тютюну та замінників тютюну, які класифікуються за кодом УКТ ЗЕД 2403, ставку акцизного податку;

— запроваджено маркування з першого січня 2021 року марками акцизного податку пачок (упаковок) цигарок та сигарил; нанесення на марку акцизного податку на сигарети, цигарки та сигарили кількості штук у пачці (упаковці).

Фото сектору комунікацій ГУ ДПС у Тернопільській області