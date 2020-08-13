Без супровідних документів — зась!

Транспортування горілки та лікеро-горілчаних виробів, відвантажених з акцизного складу підприємства, на якому виробляються спирт етиловий, горілка та лікеро-горілчані вироби, без товарно-транспортних накладних, зареєстрованих в Єдиному реєстрі товарно-транспортних накладних на переміщення спирту етилового та алкогольних напоїв, з відміткою представника контрольного органу на акцизному складі забороняється. Про це нагадали в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

До суб’єктів господарювання, що здійснюють реалізацію алкогольних напоїв чи тютюнових виробів, які не обліковані у встановленому порядку, та/або не надали під час проведення перевірки документи, які підтверджують облік товарів, що знаходяться в місці продажу (господарському об’єкті), за рішенням контрольних органів застосовується фінансова санкція в розмірі подвійної вартості таких товарів, які не обліковані у встановленому порядку, за цінами реалізації, але не менше десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Такі вимоги не поширюються на фізичних осіб-підприємців, які є платниками єдиного податку та не зареєстровані платниками податку на додану вартість.

Окрім того, незабезпечення платником податків зберігання первинних документів протягом установлених строків їх зберігання та/або ненадання платником податків контрольним органам оригіналів документів чи їх копій при здійсненні податкового контролю тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі 1020 гривень (ті самі дії, вчинені платником податків, до якого протягом року було застосовано штраф за таке саме порушення, тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі 2040 гривень).

Також до керівників та інших посадових осіб такого суб’єкта господарювання застосовується адміністративна відповідальність передбачена статтею 163 прим.1 Кодексу України про адміністративні правопорушення.