Бізнес відновив роботу після карантинних канікул

Упродовж січня-липня цього року платники Тернопільської області спрямували до бюджетів усіх рівнів майже два мільярди 204,4 мільйона гривень податку на доходи фізичних осіб. Про це повідомив начальник головного управління ДПС у Тернопільській області Іван Пунько.

— Порівняно з аналогічним торішнім періодом надходження зросли на 88,4 мільйона гривень, — зазначив посадовець. — З усієї суми сплаченого податку державний бюджет отримав 559,1 мільйона гривень цього платежу. Місцеві ж скарбниці поповнилися на один мільярд 645,2 мільйона гривень податку на доходи фізичних осіб.

Посадовець також додав, що в липні цього року на Тернопільщині сплатили 343,6 мільйона гривень цього платежу, що на 15,2 відсотка більше, ніж очікувалося. Тобто додатково надійшло 45,3 мільйона гривень. Зокрема, до головної скарбниці країни надійшло 86,9 мільйона гривень податку на доходи фізичних осіб, а бюджети територіальних громад краю отримали 256,7 мільйона гривень.

За словами головного податківця Тернопільщини, збільшення надходжень свідчить про активізацію підприємницької діяльності в краї.

— Після вимушених карантинних канікул бізнес відновив свою роботу, а, отже, завдяки соціально відповідальним суб’єктам господарювання зберігається позитивна динаміка щодо сплати податку на доходи фізичних осіб, — зазначив Іван Пунько.

Варто мати на увазі, що податок на доходи фізичних осіб є одним із бюджетоформуючих дохідної частини місцевих скарбниць. При цьому, основну частину в надходженнях займає оподаткування заробітної плати та інших доходів громадян. Тому протидія нелегальній зайнятості — одне з пріоритетних завдань податкової служби.

Фото сектору комунікацій ГУ ДПС у Тернопільській області