Чек, накладна або інший розрахунковий документ

Відповідно до пункту 6 статті 9 Закону України від 6 липня 1995 року за номером 265/95-ВР «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг», із змінами та доповненнями, реєстратори розрахункових операцій (РРО) та/або програмні РРО та розрахункові книжки не застосовуються при продажу товарів (наданні послуг) платниками єдиного податку (фізичними особами-підприємцями), які відносяться відповідно до Податкового кодексу України до груп платників єдиного податку, що не застосовують РРО. Про це нагадали в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Разом із тим, пунктом 15 статті 3 згаданого Закону визначено, що суб’єкти господарювання, які здійснюють розрахункові операції в готівковій та/або в безготівковій формі (із застосуванням електронних платіжних засобів, платіжних чеків, жетонів тощо) при продажу товарів (наданні послуг) у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг, а також операції з приймання готівки для подальшого її переказу зобов’язані надавати в паперовій та/або електронній формі покупцю товарів (послуг) за його вимогою чек, накладну або інший розрахунковий документ, що засвідчує передання права власності на них від продавця до покупця з метою виконання вимог Закону України від 12 травня 1991 року за номером 1023-ХІІ «Про захист прав споживачів». Порушення цього правила тягне за собою відповідальність, передбачену останнім Законом, але не може бути підставою для застосування до порушника адміністративних чи фінансових санкцій, передбачених законодавством із питань оподаткування.

Тобто фізична особа-підприємець — платник єдиного податку зобов’язана надати в паперовій та/або електронній формі покупцю товарів (послуг) за його вимогою чек, накладну або інший розрахунковий документ, що засвідчує передання права власності на них від продавця до покупця.

При ненаданні на вимогу покупця товарів (послуг) відповідного документа фізичні особи-підприємці, які сплачують єдиний податок, притягаються до відповідальності, передбаченої Законом за номером 1023.

Фото сектору комунікацій ГУ ДПС у Тернопільській області